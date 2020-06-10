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ГБР показало, как Порошенко отказался получать подозрение (Видео)

ГБР показало, как Порошенко отказался получать подозрение (Видео)
17:14 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Новости Украины:ГБР опубликовало видео процессуальных действий, в ходе которых экс-президенту Порошенко объявили подозрение, но он его получать отказался.

Бывшему президенту и ныне нардепу Петру Порошенко в ГБР объявили подозрение, но он отказался от получения его письменной версии и поспешно покинул помещение правоохранительного ведомства.

Видеозапись, опубликованная Государственным бюро расследований в Youtube

На видео Порошенко с адвокатами сидит в ГБР и слушает, как представитель Офиса генпрокурора зачитывает ему подозрение в склонении Службы внешней разведки к незаконным действиям.

В этот момент адвокат экс-президента вскочил со стула и стал требовать от представителя ОГП показать его документы.

Следующий фрагмент видео показывает, как Порошенко спешно выходит из офиса ГБР, а за ним идут правоохранители и просят понятых зафиксировать, что бывший президент отказался получить подозрение.

ГБР сняло видео о неявках пятого президента Порошенко на допросы

После этого Порошенко с двумя адвокатами сел в машину и уехал. Также, по данным ГБР, Порошенко отказался получить ходатайство о применении к нему меры пресечения.

Как сообщалось, 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.

Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.

Утром Порошенко поехал в ГБР на допрос, однако там ему объявили подозрение. После этого пятый президент поехал в офис генпрокурора.

Сам Петр Порошенко заявляет о политических преследованиях со стороны Государственного бюро расследований (ГБР) по заказу властей и отмечает, что это является свидетельством их отчаяния и бессилия.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержание под стражей.

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Все по теме:

Петр Порошенко, ГБР, Владимир Зеленский, Допрос Порошенко, Европейская солидарность, Семочко.
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