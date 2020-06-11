Скачать
Четверг, 11.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
НБУ принял решение снизить учетную ставку для поддержки экономики
НБУ принял решение снизить учетную ставку для поддержки экономики
Вакарчук заявил, что слагает депутатские полномочия
Вакарчук заявил, что слагает депутатские полномочия
Ребров ответил на вопрос о Фенербахче
Ребров ответил на вопрос о Фенербахче
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 июня

Активисту Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве

Активисту Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве
15:13 Сегодня Телеграф
Сергей Стрененко сообщает, что СБУ уведомило его о подозрении в умышленном убийстве и ношении холодного оружия.

Общественный активист Сергей Стерненко сообщил, что в Службе безопасности Украины его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном хранении холодного оружия.

"Мне сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 - умышленное убийство и "незаконное" ношение холодного оружия", - написал Стерненко на своей странице в Фейсбук в четверг днем.

Он добавил: "Несмотря на то, что: 1. Не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападающим. 2. По ножу есть несколько экспертиз, которые установили, что он не является холодным оружием".

Как сообщалось, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает нападения со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы. 9 октября 2019 года Генеральная прокуратура направила в Главное следственное управление СБУ уголовные производства относительно нападений на Стерненко.

Прокуроры осуществляют процессуальное руководство в трех уголовных производствах относительно нападений на Стерненко, еще в одном обвинительный акт в отношении подозреваемого напавшего направлен в суд. В одном из производств расследуется нападение на активиста и нанесение ему телесных повреждений двумя лицами.

В другом уголовном производстве расследуется убийство одного из нападавших и нанесение другому телесных повреждений. В уголовном производстве по факту нанесения активисту легких телесных повреждений и повреждения его имущества также продолжается досудебное расследование. В то же время по факту нанесения Стерненко телесных повреждений с помощью огнестрельного оружия досудебное расследование завершено, обвинительный акт по факту покушения на умышленное убийство направлен в Приморский райсуд Одессы.

СБУ не подтверждает открытие дела в отношении Степанова

Вместе с тем, СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году - Ивана Кузнецова. 7 апреля 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по факту смертельного ранения нападавшего будет предъявлено в любом случае.

Стерненко на 9 июня вызвали на допрос в СБУ для вручения ему подозрения, вероятно, в убийстве Кузнецова, однако 7 июня он заявил, что не придет, поскольку повестка поступила ему менее чем за три дня, то есть с нарушением норм УПК, и он не успеет привлечь защитников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Умышленное убийство, Сергей Стерненко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Модные платья 2020-2021 – тренды платьев, новинки (Фото)
02 Ничего не помнит: Михаил Ефремов хотел свести счеты с жизнью - СМИ
03 В Украине рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки
04 Сутки после удаления из каталога HBO Max: "Унесенные ветром" стал лидером продаж Amazon
05 Зеленский прокомментировал общение с Порошенко, и назвал его главную ошибку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СБУ призывает украинцев не ехать в Россию
СБУ призывает украинцев не ехать в Россию
К смягчению карантина не готовы 8 областей и город Киев
К смягчению карантина не готовы 8 областей и город Киев
Шмыгаль назвал условия для ужесточения карантина
Шмыгаль назвал условия для ужесточения карантина
MONATIK и Вера Брежнева выпустили летнюю песню &quot;Вечериночка&quot; (Видео)
MONATIK и Вера Брежнева выпустили летнюю песню "Вечериночка" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь