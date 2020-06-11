Активисту Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве

Сергей Стрененко сообщает, что СБУ уведомило его о подозрении в умышленном убийстве и ношении холодного оружия.

Общественный активист Сергей Стерненко сообщил, что в Службе безопасности Украины его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном хранении холодного оружия.

"Мне сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 - умышленное убийство и "незаконное" ношение холодного оружия", - написал Стерненко на своей странице в Фейсбук в четверг днем.

Он добавил: "Несмотря на то, что: 1. Не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападающим. 2. По ножу есть несколько экспертиз, которые установили, что он не является холодным оружием".

Как сообщалось, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает нападения со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы. 9 октября 2019 года Генеральная прокуратура направила в Главное следственное управление СБУ уголовные производства относительно нападений на Стерненко.

Прокуроры осуществляют процессуальное руководство в трех уголовных производствах относительно нападений на Стерненко, еще в одном обвинительный акт в отношении подозреваемого напавшего направлен в суд. В одном из производств расследуется нападение на активиста и нанесение ему телесных повреждений двумя лицами.

В другом уголовном производстве расследуется убийство одного из нападавших и нанесение другому телесных повреждений. В уголовном производстве по факту нанесения активисту легких телесных повреждений и повреждения его имущества также продолжается досудебное расследование. В то же время по факту нанесения Стерненко телесных повреждений с помощью огнестрельного оружия досудебное расследование завершено, обвинительный акт по факту покушения на умышленное убийство направлен в Приморский райсуд Одессы.

Вместе с тем, СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году - Ивана Кузнецова. 7 апреля 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по факту смертельного ранения нападавшего будет предъявлено в любом случае.

Стерненко на 9 июня вызвали на допрос в СБУ для вручения ему подозрения, вероятно, в убийстве Кузнецова, однако 7 июня он заявил, что не придет, поскольку повестка поступила ему менее чем за три дня, то есть с нарушением норм УПК, и он не успеет привлечь защитников.