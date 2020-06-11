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В МИД Грузии вызовут посла Украины из-за заявлений Саакашвили

В МИД Грузии вызовут посла Украины из-за заявлений Саакашвили
15:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
Украинского посла в Тбилиси Игоря Долгова вызовут в МИД Грузии для объяснения заявлений главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отреагировал на заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и отметил, что было ожидаемо, что Саакашвили продолжит вмешиваться во внутреннюю политику Грузии. Об этом сообщает "Грузия Оnline".  По его словам, именно с этим вопросом связан вызов посла Грузии в Украине для консультаций.

"Это как раз тот вопрос, который побудил нас к очень серьезному подходу, из-за чего мы отозвали посла для консультаций. Именно об этом мы предупреждали наших украинских коллег - человек, который назначен на одну из высоких должностей, который находится в розыске, которого грузинское правосудие хочет привлечь к ответственности за четырьмя независимыми делами - продолжает вмешиваться во внутреннюю политику Грузии. Естественно, что заявление, которое мы услышали вчера, является прямым вмешательством во внутренние дела другой страны и прямым вмешательством гражданина Украины в процесс выборов", - заявил Залкалиани.

Он также добавил, что в МИДе для разъяснений будет вызван посол Украины.

"Конечно же, мы вызовем посла в Министерство иностранных дел и потребуем объяснений, так как это (заявления Саакашвили) является прямым вмешательством чиновника в процесс выборов и во внутренние дела иностранного государства, которое при том является стратегическим партнером. Мы выслушаем объяснения от посла Украины в связи с этим", - приводит ТАСС слова Залкалиани.

МИД Грузии: Стратегическое партнерство с Украиной пересматриваться не будет

Отметим, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не раз критически высказывался о нынешних представителях власти в Грузии, заявив, что не будет оставаться в стороне внутренних политических проблем страны.

"Я не собираюсь спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии. Я действительно буду на передней линии борьбы", - заявил недавно экс-президент Грузии.

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Грузия, Михаил Саакашвили, МИД Грузии, Давид Залкалиани.
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