На Банковой планируют визит Зеленского в Беларусь

Глава Офиса Зеленского побывал с рабочим визитом в Беларуси.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время рабочего визита в Беларусь в составе украинской делегации обсудил с главой Администрации Президента Республики Беларусь Игорем Сергиенко углубление украинского-беларусского сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"Участники встречи обсудили будущий официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь, который предварительно запланирован на октябрь этого года. Стороны выразили надежду, что эпидемическая ситуация не помешает участию президентов двух стран в третьем Форуме регионов Украины и Республики Беларусь, который должен состояться осенью в белорусском Гродно ", - говорится в сообщении.

Собеседники отметили хорошую динамику увеличения товарооборота между двумя странами и выразили надежду, что пандемия коронавируса не будет иметь значительного негативного влияния на двустороннее экономическое сотрудничество.

Кроме того, Ермак и Сергиенко обсудили сотрудничество в области инфраструктуры.

Глава Администрации Президента Беларуси назвал значительным успехом вобновление весной этого года транзита нефти через территорию Украины на Мозырский НПЗ и выразил уверенность, что продолжение такого сотрудничества будет способствовать укреплению энергетической безопасности Республики Беларусь.

Отдельно руководитель Офиса Президента Украины поблагодарил белорусскую сторону за предоставление переговорной площадки для работы Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).

Ермак и Сергиенко также подробно обсудили вопросы борьбы двух стран с коронавирусом и выразили надежду, что правительствам Украины и Беларуси удастся минимизировать влияние пандемии на двустороннее экономическое сотрудничество.

Во время визита также состоялся ряд встреч с членами нового правительства Беларуси для сохранения высокой интенсивности двусторонних контактов.

В частности, вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников встретился с вице-премьер-министром Республики Беларусь Юрием Назаровым, а министр обороны Украины Андрей Таран встретился с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным.