Ткаченко проведет встречу с кандидатами на должность языкового омбудсмена

Александр Ткаченко хочет встретиться с кандидатами на должность языкового омбудсмена Святославом Литынским и Тарасом Кременем.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко планирует в ближайшее время провести встречу с кандидатами на должность уполномоченного по защите государственного языка Святославом Литынским и Тарасом Кременем.

Об этом он сказал в эфире hromadske.

«Вопрос находится в стадии обсуждения в Министерстве культуры и информационной политики. Я столкнулся с ситуацией на второй день (после назначения на должность министра - ред.), что представление было сделано до моего назначения. Я хотел бы встретиться с господином Литынским, господином Кременем. И очевидно, уже потом запустить процесс вынесения вопроса за заседание Кабинета министров», - сказал Ткаченко.

Он заверил, что после назначения языкового омбудсмена сделает все возможное, чтобы как можно скорее были решены все организационные вопросы и чиновник смог выполнять свои обязанности.

Напоминаем, Кабинет министров 6 мая освободил Татьяну Монахову от должности уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию.

Монахова в интервью СМИ главной причиной своей отставки назвала то, что за шесть месяцев в должности ей так и не удалось добиться создания Секретариата уполномоченного по защите государственного языка.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который вступил в силу 16 июля 2019 года, предусматривает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка и введение должности уполномоченного по защите государственного языка.

В обязанности уполномоченного входит рассмотрение жалоб и наложение штрафов на субъекты хозяйствования за нарушение требований закона относительно применения государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Согласно закону, руководитель Министерства юстиции Украины как центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную правовую политику, а также уполномоченный Верховной Рады по правам человека и руководитель центрального органа исполнительной власти в сфере государственной языковой политики подают Кабинету министров по одной кандидатуре на должность уполномоченного. Правительство назначает уполномоченного по защите государственного языка сроком на пять лет.