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Зеленский поблагодарил США за выделение военной помощи

Зеленский поблагодарил США за выделение военной помощи
00:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский обратился к США с благодарностями за выделение Украине 250 млн долларов военной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты Америки за выделение Украине 250 млн долларов по программе "Инициатива помощи по безопасности Украине".

Об этом президент написал в Twitter.

"Благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. 250 миллионов долларов для усиления оборонных возможностей Украины, объявлены сегодня Департаментом безопасности США. Это еще один признак крепкого стратегического партнерства между нашими странами", - написал Зеленский.

Напоминаем, Пентагон готов предоставить дополнительную военную помощь Украине, ссылаясь на достижения в ключевых реформах, а именно в противодействии коррупции.

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Украина, США, Владимир Зеленский, Военная помощь.
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