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Министры обороны Украины и Беларуси обговорили вопросы международной безопасности

Министры обороны Украины и Беларуси обговорили вопросы международной безопасности
00:37 Сегодня Телеграф УНН Фото: mil.gov.ua
Министр обороны Украины Андрей Таран встретился с Министром обороны Республики Беларусь генерал-майором Виктором Хрениным.

В рамках визита украинской делегации в Беларусь состоялась встреча Министра обороны Украины Андрея Тарана с Министром обороны Республики Беларусь генерал-майором Виктором Хрениным, которые обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Во время переговоров руководители оборонных ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности и развития военно-политической обстановки в регионе, а также состоянии и перспективах двустороннего белорусско-украинской военного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Также в рамках визита состоялась встреча украинской делегации с вице-премьер-министром Республики Беларусь Юрием Назаровым. Во время переговоров стороны обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества.

"В начале встречи украинская делегация отметила, что Беларусь для Украины - это больше чем сосед или партнер, общих тем - множество, от экологии до вопросов безопасности. Правительство Украины предложило оперативно подхватить все процессы на двустороннем уровне, чтобы не было пауз. Кроме того, было отмечено, что в состав делегации входит и министр обороны Андрей Таран", - отмечается в сообщении.

Министры обороны Беларуси и Украины, фото: Минобороны

Сообщается что многие вопросы имеют комплексный характер, требуют координации действий всех ветвей власти. Именно поэтому в делегации не только чиновники, но и руководитель одного из ключевых парламентских комитетов Андрей Костин.

"Особенно подчеркивалась необходимость развития межрегионального сотрудничества. В частности, сейчас на повестке дня подготовка к третьему Форуму регионов Украины и Республики Беларусь, который должен состояться осенью в Гродно с участием президентов двух стран", - говорится в сообщении.

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Минобороны, Андрей Таран, Виктор Хренин.
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