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Президент сменил командующего Военно-морскими силами: что известно

Президент сменил командующего Военно-морскими силами: что известно
08:02 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Обновлено: 08:03 Сегодня
Новым командующим Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины стал 45-летний контрадмирал Алексей Неижпапа.

Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Военно-морскими силами ВСУ.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Так указом №№216/2020 Зеленский уволил Игоря Воронченко с должности Командующего ВМС ВСУ.

Указом №217/2020 на эту должность был назначен контр-адмирал Алексей Неижпапа, который ранее занимал должность заместителя командующего ВМС ВСУ по боевой подготовке.

Известно, что Неижпапа дважды досрочно получал воинские звания на должностях командира корабля и командира бригады. Также неоднократно руководил украинско-американскими учениями "Си Бриз" от Украины.

Новый командующий ВМС родился в Севастополе. Он получил образование в трех профильных заведениях, в частности, в Национальном университете обороны Украины.

Алексей Неижпапа, фото: 048

Алексей Неижпапа был заместителем командующего ВМС по боевой подготовке – начальником управления боевой подготовки командования ВМС ВСУ. С апреля 2020 года Алексей Неижпапа занимал должность заместителя командующего ВМС ВСУ. Принимал участие в антитеррористической операции на Востоке Украины.

Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно он прошел на кораблях ВМС ВСУ (на должностях от командира батареи до командира фрегата бригады надводных кораблей).

Напомним, в марте президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Наева командующим объединенных сил Вооруженных сил Украины.

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Все по теме:

ВМС ВСУ, ВСУ, Игорь Воронченко, Владимир Зеленский, Алексей Неижпапа.

Автор:

Телеграф
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