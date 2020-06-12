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Выборы мэра Киева: на Банковой обсудили формат праймериза

Выборы мэра Киева: на Банковой обсудили формат праймериза
20:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua
Арахамия поведал, что представители "Слуги народа" обсудили праймериз в мэры Киева.

В Офисе Президента Украины состоялась встреча с участием представителей политической силы "Слуга народа" по формату проведения праймериз среди потенциальных кандидатов на должность Киевского городского головы от "СН".

Об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в эфире телеканала "Наш" журналистам, которые встретили его на ул. Банковой.

"Мы общались относительно будущего формата праймериз", - сказал Арахамия.

По его словам, участие в этой встрече приняли те политики, которые заявили о своем желании принять участие у праймеров.

Не дожидаясь праймериз: Качура и Дубинский проведут дебаты

Как известно, народные депутаты от фракции "Слуга народа" 19 мая обратились к Президенту с просьбой инициировать проведение праймериз среди потенциальных кандидатов на должность Киевского городского головы от партии "Слуга народа". О намерениях принять участие в праймериз уже объявили народные депутаты Александр Дубинский, Александр Ткаченко, Александр Качура и Николай Тищенко и Ирина Верещук.

4 июня 2020 года Ткаченко был назначен на должность министра культуры и информационной политики Украины. После этого он заявил о готовности помогать тому кандидату в мэры Киева от партии "Слуга народа", который будет иметь реальные шансы в этих избирательных гонках победить действующего мэра Виталия Кличко.

Согласно Конституции Украины, очередные местные выборы в государстве должны состояться 25 октября этого года.

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Все по теме:

Киев, КГГА, Слуга народа, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
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