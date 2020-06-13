Правительство Шмыгаля: в Минобороны назвали успехи работы за 100 дней

Об этом во время брифинга, посвященном итогам деятельности правительства за 100 дней, заявил министр обороны Андрей Таран.
"В течение ста дней моей работы в составе правительства в должности министра обороны Украины первоочередное внимание было уделено главной задаче – обеспечению высокой обороноспособности страны. К сожалению, вся наша работа происходит не только в условиях продолжающейся агрессии Российской Федерации, но и во время противодействия пандемии COVID-19. Однако нам удалось предотвратить занесение коронавирусной инфекции в подразделения, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил", - заявил министр.
Говоря о достижениях, Таран отметил создание структуры системы управления ВСУ, совместимой со структурами систем управления государств-членов НАТО, а также разработку программы перехода на современные виды вооружений, которая будет базироваться на научном подходе оценки угроз и шагов, осуществляемых на пути перевооружения ВСУ.
Министр отметил поддержку Минобороны иностранными партнерами, а также создание новых каналов коммуникаций с обществом, военными и ветеранами.
По информации главы оборонного ведомства, сейчас завершается опрос общественного мнения о путях повышения привлекательности военной службы и направлениях совершенствования социальной защиты военнослужащих и членов их семей.
Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада по представлению Президента Владимира Зеленского назначила новым министром обороны Андрея Тарана.