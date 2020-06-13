Правительство Шмыгаля: в Минобороны назвали успехи работы за 100 дней

За сто дней работы правительства Дениса Шмыгаля руководству Минобороны удалось перейти на новую структуру системы управления ВСУ, совместимую с аналогичными системами государств НАТО, а также разработать программы перехода на современные виды вооружений.

Об этом во время брифинга, посвященном итогам деятельности правительства за 100 дней, заявил министр обороны Андрей Таран.

"В течение ста дней моей работы в составе правительства в должности министра обороны Украины первоочередное внимание было уделено главной задаче – обеспечению высокой обороноспособности страны. К сожалению, вся наша работа происходит не только в условиях продолжающейся агрессии Российской Федерации, но и во время противодействия пандемии COVID-19. Однако нам удалось предотвратить занесение коронавирусной инфекции в подразделения, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил", - заявил министр.

Говоря о достижениях, Таран отметил создание структуры системы управления ВСУ, совместимой со структурами систем управления государств-членов НАТО, а также разработку программы перехода на современные виды вооружений, которая будет базироваться на научном подходе оценки угроз и шагов, осуществляемых на пути перевооружения ВСУ.

Министр отметил поддержку Минобороны иностранными партнерами, а также создание новых каналов коммуникаций с обществом, военными и ветеранами.

По информации главы оборонного ведомства, сейчас завершается опрос общественного мнения о путях повышения привлекательности военной службы и направлениях совершенствования социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада по представлению Президента Владимира Зеленского назначила новым министром обороны Андрея Тарана.