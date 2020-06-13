Новый заместитель главы Минобороны: кого назначил Кабмин

Кабинет Министров назначил Игоря Халимона заместителем Министра обороны Украины Андрея Тарана.

Кабинет Министров назначил Игоря Халимона заместителем Министра обороны Украины Андрея Тарана.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в пятницу, 12 июня, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Назначить Халимона Игоря Сергеевича заместителем Министра обороны Украины", - говорится в распоряжении правительства от 12 июня 2020 года № 662-р.

Как сообщалось, на этой неделе в рамках визита украинской делегации в Беларусь состоялась встреча министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны Республики Беларусь генерал-майором Виктором Хрениным, которые обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности.