Кравчук: Мы рассчитываем принять законопроект о референдуме в первом чтении уже в четверг

В "Слуге народа" рассказали, когда будет принят закон о референдуме.

Верховная Рада рассчитывает принять за основу законопроект о всеукраинском референдуме уже 18 июня, в целом же документ рассчитывают принять уже осенью. Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире одного из телеканалов.

Так, вопрос проведения референдума будет рассмотрен на предстоящей пленарной неделе.

"Мы рассчитываем принять в первом чтении уже в четверг в Верховной Раде. Уже после лета мы в целом примем", - сказала Кравчук.

Также она добавила, что до проведения местных выборов никаких вопросов на референдум не будут выносить, ведь эти процессы нельзя смешивать.

Как сообщалось ранее, в ВР зарегистрировали президентский законопроект о референдуме.

Он предусматривает четыре вида всеукраинского референдума по предмету.