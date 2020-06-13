Кравчук: Мы рассчитываем принять законопроект о референдуме в первом чтении уже в четверг

Верховная Рада рассчитывает принять за основу законопроект о всеукраинском референдуме уже 18 июня, в целом же документ рассчитывают принять уже осенью. Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире одного из телеканалов.
Так, вопрос проведения референдума будет рассмотрен на предстоящей пленарной неделе.
"Мы рассчитываем принять в первом чтении уже в четверг в Верховной Раде. Уже после лета мы в целом примем", - сказала Кравчук.
Также она добавила, что до проведения местных выборов никаких вопросов на референдум не будут выносить, ведь эти процессы нельзя смешивать.
Как сообщалось ранее, в ВР зарегистрировали президентский законопроект о референдуме.
Он предусматривает четыре вида всеукраинского референдума по предмету.