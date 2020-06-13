Сто дней работы Минюста: Малюська отчитался о проделанной работе

Малюська подвел итоги работы Минюста за 100 дней.

Министр юстиции Денис Малюська подвел итоги работы возглавляемого им министерства за 100 дней.

Соответствующий пост он опубликовал 13 июня в Facebook.

"В нашей стране сформировалась хорошая традиция - анализировать то, что сделано правительством за первые 100 дней работы. Чиновники рассказывают, эксперты анализируют, оппозиция критикует - довольно стандартная история. Традиция "100 дней" имеет объективное основание - общество хочет быстрых результатов (и имеет на это право), а политики стремятся такие результаты продемонстрировать... Итак, чем запомнились сто дней уже нового правительства в сфере юстиции?," - отметил он.

В частности, Малюська назвал проекты, которые министерство полностью реализовало в течение 100 дней. Среди них - запуск платных камер в следственных изоляторах. "Это лишь маленький кирпичик в огромной тюремной реформе, о которой я много рассказывал. Но и она дает свои результаты. В качестве платы мы уже получили 115500 грн дополнительных средств, за счет которых начинаем ремонт бесплатных камер", - отметил министр.

Кроме того, разработан сайт, посвященный юридической войне с Российской Федерацией, - lawfare.gov.ua. "Это так же только маленький элемент в огромном объеме нашей работы в юридическом противостоянии с агрессором, но он выполняет важную коммуникационную цель", - добавил глава Минюста.

Был запущен и сервис проверки наличия долгов в исполнительных производствах и возможности их уплаты онлайн.

Также среди достижений Минюста Малюська назвал помощь при разработке "банковского закона" (известный как "антиколомойский"). "Это не только позволило получить кредитную программу от МВФ, но и защитить интересы государства в судебных спорах с бывшими владельцами банков. Напомню, что Минюст представляет интересы КМУ в сотнях судебных процессов с бывшими владельцами банков. Например уже в понедельник - ключевое заседание Верховного суда по делу о "депозитаъ Суркисов" в ПриватБанке", - отметил он.

Кроме того, по словам Малюськи, был сделан первый шаг к саморегулированию нотариусов - "отдали нотариусам часть квоты Минюста в Высшей квалификационной комиссии нотариата". Теперь нотариусы имеют там большинство и практически самостоятельно будут принимать решение о доступе и исключении из своей профессии, отметил министр.

"Ключевым достижением стало то, что мы, несмотря на эпидемию, удержали в рабочем состоянии всю нашу систему: Антирейдерская коллегия, государственные исполнители, государственные нотариусы, РАГС, бесплатная правовая помощь, тюрьмы и СИЗО, территориальные подразделения и т.д.", - подчеркнул он.

Малюська также упомянул "дело о конфискации питбуля". "Пришлось долго объяснять, что его не продавали за долги (как и всех других домашних животных) и это было исполнение решения суда о конфискации в связи с ненадлежащим содержанием животного. Вместе с тем, эта история помогла нам осознать недостатки законодательства. Мы подали законопроект, прямо запрещающий продажу собак и кошек за долги, и разработали постановление КМУ, которое позволяет передавать безвозмездно конфискованных животных в специализированные учреждения. Львов и медведей уже продавать не будем. Передадим бесплатно", - отметил он.

"Ну и, наконец, мы разработали целый ряд законопроектов, которые, после поддержки их парламентом, сделают настоящую революцию в большом количестве подконтрольных нам сфер: исполнительное производство, люстрация, нотариат, суды присяжных, третейские суды, возмещение ущерба потерпевшим от насильственных преступлений и многое другое", - подытожил министр, отметив, что описанное выше - лишь небольшая часть того, что делает команда.

Как сообщалось ранее, 4 марта этого года на внеочередном заседании, созванном по требованию Президента, Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. В тот же день парламент назначил на должность Премьер-министра Дениса Шмыгаля и утвердил состав нового правительства. Малюська возглавлял Минюст и в правительстве Гончарука - с 29 августа 2019 года.