Дело Порошенко: в Европарламенте обещают "внимательно следить" за развитием событий

Европейский парламент будет внимательно наблюдать за развитием событий в деле пятого президента Украины Петра Порошенко.
Об этом говорится в специальном заявлении представителей ЕП.
"В рамках нашего Соглашения об ассоциации мы стремимся к тесным и долгосрочным отношениям, основанным на уважении демократических принципов, верховенства закона, благого управления, прав человека и основных свобод. Среди наших общих стандартов идея равенства всех граждан перед законом, презумпция невиновности и право на справедливый суд. Судебные разбирательства должны основываться только на фактах и не должны использоваться в качестве средства политической борьбы", - сказано в заявлении .
"Дело бывшего президента Порошенко будет внимательно отслеживаться и мы верим, что нынешняя администрация Украины будет придерживаться самых высоких стандартов верховенства закона и справедливости", - отметили в Европарламенте.
Как сообщалось ранее, 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
Утром Порошенко поехал в ГБР на допрос, однако там ему объявили подозрение. После этого пятый президент поехал в офис генпрокурора.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержание под стражей.