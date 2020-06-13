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Дело Порошенко: в Европарламенте обещают "внимательно следить" за развитием событий

Дело Порошенко: в Европарламенте обещают "внимательно следить" за развитием событий
Обновлено 19:00 Сегодня Телеграф
Европарламент будет внимательно наблюдать за ходом дела Порошенко

Европейский парламент будет внимательно наблюдать за развитием событий в деле пятого президента Украины Петра Порошенко. 

Об этом говорится в специальном заявлении представителей ЕП.  

"В рамках нашего Соглашения об ассоциации мы стремимся к тесным и долгосрочным отношениям, основанным на уважении демократических принципов, верховенства закона, благого управления, прав человека и основных свобод. Среди наших общих стандартов идея равенства всех граждан перед законом, презумпция невиновности и право на справедливый суд. Судебные разбирательства должны основываться только на фактах и не должны использоваться в качестве средства политической борьбы", - сказано в заявлении .

"Дело бывшего президента Порошенко будет внимательно отслеживаться и мы верим, что нынешняя администрация Украины будет придерживаться самых высоких стандартов верховенства закона и справедливости", - отметили в Европарламенте.

Как сообщалось ранее, 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.

Политические преследования: Порошенко отреагировал на сообщение о подозрении

Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.

Утром Порошенко поехал в ГБР на допрос, однако там ему объявили подозрение. После этого пятый президент поехал в офис генпрокурора.

ГБР показало, как Порошенко отказался получать подозрение (Видео)

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержание под стражей.

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ЕС, Европарламент, Петр Порошенко.

Автор:

Телеграф
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