Помпео: Россия должна прекратить репрессии и вернуть Крым Украине

Российская Федерация должна прекратить репрессии в оккупированном Крыму и вернуть полуостров Украине.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия должна вернуть Крым под контроль Украины и прекратить репрессии на оккупированном полуострове. Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США от 13 июня.

"Россия должна прекратить репрессии против тех, кто выступает против ее оккупации, освободить несправедливо заключенных украинцев и вернуть полный контроль над полуостровом Украине. Крым - это Украина", - говорится в заявлении госсекретаря.

Отметим, заявление Помпео прозвучало на фоне того, что Европейский союз готовится продлить так называемый "крымский пакет" санкции против России.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза могут продлить санкции за аннексию Крыма на следующей неделе; ожидается, что в ближайшие дни пройдет саммит ЕС в режиме видеоконференции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Брюсселю с призывом усилить давление на Россию за грубые нарушения прав человека и международного права в Крыму; в частности, оккупационные власти намерены провести так называемый референдум по поправкам в конституцию РФ и на украинском полуострове.