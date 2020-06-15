Кулеба заявил, что МИД не будет препятствовать гражданам, которые хотят улететь на отдых

МИД не будет стоять на пути украинских граждан, которые хотят куда-нибудь уехать.

Министерство иностранных дел не будет препятствовать украинцам, которые хотят поехать за границу на отдых, но напоминает, что в нынешних условиях любое путешествие связано с риском.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью Укринформу.

“МИД никоим образом не будет стоять на пути украинских граждан, которые хотят куда-нибудь уехать. Но все, что в моих силах - это напомнить им, что теперь любое путешествие – это подвергание себя опасности. Поэтому путешествуйте, если хотите, но всегда помните, что мир опасен!”, - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что задача МИД всегда заключалось в двух вещах – способствовать свободе передвижения граждан и защищать их права за границей.

Как сообщалось, Кабинет министров с 12 марта ввел в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Впоследствии правительство приняло решение о восстановлении внутреннего авиационного сообщения с 5 июня, а международного - с 15 июня.

Сейчас в Украине до 22 июня действует адаптивный карантин.

По последним данным, в мире подтверждено 7 956 123 случая COVID-19, в том числе 434 279 летальных. Вылечились 4 089 098 человек.