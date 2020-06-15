Порошенко был вызван в суд по делу о госизмене Януковича

Пятый президент Петр Порошенко был вызван в суд по ходатайству защиты экс-президента Виктора Януковича.

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко дал показания в Апелляционном суде Киева по поводу аннексии Крыма и отношений с бывшим беглым президентом Виктором Януковичем.

"Вы вызваны в суд в качестве свидетеля по ходатайству защиты Януковича", - сказал председательствующий судья.

Так, отвечая на вопрос защиты Януковича, считал он себя политическим оппонентом Януковича в 2014-2015 годах, Порошенко ответил утвердительно.

Его спросили, кто должен отвечать за "потерю" Крыма и попросили прокомментировать встречу с подконтрольным России "главой крымского парламента" Владимиром Константиновым.

"За потерю части территории, которую весь мир квалифицирует как российскую агрессию, незаконную аннексию Крыма, которая подпадает под все определения международного права, отвечает бывший президент Янукович", - сказал Порошенко.

Он подтвердил, что встречался с Константиновым - передавал предложение.

"Предложение было следующее: мы приглашаем депутатов ВР Крыма сформировать консультативную группу и обсудить все вопросы, которые есть у нардепов со стороны ВР и депутатов ВР Крыма, чтобы за столом переговоров выяснить разногласия", - отметил Порошенко.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. При этом Януковича оправдали по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия).

В феврале 2018 года он давал показания в Оболонском суде по этому делу, но делал это по видеосвязи.

Допрос должен был продлиться полтора часа, но по факту он занял около 60 минут. Значительную часть времени потратили на пререкания адвокаты, прокуроры и суд. Потому судья Деревянко прекратил допрос из-за вопросов, не касающихся уголовного дела.

1 марта 2014 года Янукович, пребывая на территории РФ, совершил госизмену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности.

В том же году Янукович сбежал в Россию.

Прокуратура просила для Януковича 15 лет лишения свободы. Защита просила суд его оправдать и, не удовлетворившись приговором, подала апелляцию.