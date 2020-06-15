Не нарушал я карантин: Кличко опроверг заявления СМИ

Киевский городской голова Виталий Кличко утверждает, что не нарушал карантинных ограничений после их смягчения.

"У меня спрашивали, после некоторых сенсационных публикаций в СМИ, нарушаю ли я карантинные ограничения. Я иногда провожу встречи или ужинаю на летних террасах ресторанов или кафе, это так. И киевляне меня могут там увидеть, подойти пообщаться", - сказал Кличко.

Об это он заявил на брифинге.

Кличко напомнил, что правительство месяц назад, смягчая ограничения, позволило передвижения по улицам группами до 8 человек, а также сидеть на летних террасах кафе и ресторанов в компаниях до 4 человек.

"Я понимаю, что многие политики уже начали избирательную кампанию, вижу, насколько грязной она будет. Но, граждане будущие кандидаты и их группы поддержки, не тратьте денег на распространение лжи и манипуляций, предъявляйте свои конкретные достижения и программы", - отметил Кличко.

Ранее СМИ сообщили, что городского голову Киева Виталия Кличко заметили в ресторане на Воздвиженке в компании двух женщин и мужчины.