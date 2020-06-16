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Рада одобрила закон для поддержки культуры на время карантина

Рада одобрила закон для поддержки культуры на время карантина
Обновлено 12:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Верховная Рада ввела систему грантовой поддержки государством сферы культуры, креативных индустрий и туризма.

Народные депутаты Украины проголосовали во втором чтении за оказание государственной поддержки сфере культуры, креативным индустриям, туризму, малому и среднему бизнесу в связи с карантином, связанным с распространением коронавирусной болезни.

За соответствующий законопроект № 3377 о внесении изменений в ряд законов во втором чтении проголосовали 343 народных депутатов.

Так, законопроект предлагает распространить государственную поддержку в форме предоставления государственной субсидии на развитие кинопроектов: для национальных игровых фильмов, анимационных фильмов, документальных фильмов, фильмов для детской аудитории (с учетом художественной и культурной значимости), фильмов художественной и культурной значимости (авторских), телевизионных фильмов, телевизионных сериалов и фильмов-дебютов, в объеме до 100% включительно общей сметной стоимости соответствующего кинопроекта.

Согласно законопроекту временно, на период карантина и до 31 декабря 2020 года, телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, использующие радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Авторы законопроекта также предлагают уменьшить плату за наем (аренду) имущества по требованию нанимателя (учреждения культуры), который осуществляет предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества на протяжении всего времени, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности в полном объеме из-за введенных на время карантина ограничений и (или) запрета.

Документом также предполагается внесение изменений в порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства, предусмотрев 0% суммы предоставленного кредита до конца 2020 года под целевое использование, обеспечение фонда заработной платы субъектами туристической деятельности, учреждениями культуры, другими субъектами хозяйствования, которые осуществляют основную экономическую деятельность в видах, относящихся к креативным индустриям.

Законопроект вводит адресную финансовую поддержку туроператорам, которые понесли значительные, незапланированные расходы и обеспечили возвращение граждан Украины из-за границы в связи с распространением COVID-19.

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Также авторы внесли изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете Украинскому институту книги для поддержки книгоиздательского дела и популяризации украинской литературы в мире, предусмотрев расходы на приобретение книжной продукции, в том числе электронных изданий для пополнения библиотечных фондов публичных библиотек осуществляются за счет бюджетных средств.

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Все по теме:

Верховная Рада, Культура, Туризм, Карантин, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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