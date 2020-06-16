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В Раде приняли за основу законопроект о противоминной деятельности

В Раде приняли за основу законопроект о противоминной деятельности
14:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: ВРУ
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2618 о внесении изменений в Закон Украины "О противоминной деятельности в Украине".

Соответствующее решение поддержали 273 народных депутатов Украины.

Целью принятия данного проекта Закона является оптимизация системы противоминной деятельности в Украине и приведение отдельных положений Закона в соответствие с существующим законодательством в Украине путем внесения соответствующих изменений.

Так, законопроектом вносятся технические изменения, а именно согласование терминологии. Также отмечается, что Кабмин не осуществляет контроль за соблюдением законодательства в сфере противоминной деятельности, а обеспечивает проведение госполитики в этой сфере и осуществляет государственное регулирование, а также координирует деятельность министерств и других органов власти, привлекаемых к проведению мероприятий в сфере противоминной деятельности.

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Как сообщалось, заместитель министра иностранных дел Егор Божок прокомментировал результаты очередного онлайн заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ 13 мая в рамках председательства Украины по проблематике легких вооружений, боеприпасов и мин и заявил, что в центре внимания находилась проблема минной угрозы в зоне развязанного РФ конфликта на востоке Украины и усилия международных правительственных и неправительственных организаций по его преодолению.

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Украина, ВР.

Автор:

Телеграф
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