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Зеленский назначил нового главу Винницкой ОГА

Зеленский назначил нового главу Винницкой ОГА
Обновлено 14:40 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил главу Винницкой областной государственной администрации Владислава Скальского и назначил на эту должность главу Государственного управления делами Сергея Борзова, предварительно уволив его с занимаемой должности.

"Уволить Борзова Сергея Сергеевича от должности руководителя Государственного управления делами", - говорится в тексте указа президента №236/2020 от 18 июня обнародованном на сайте главы государства в пятницу, 19 июля.

Указом №238/2020 от 18 июня Зеленский уволил "Скальского Владислава Владимировича с должности главы Винницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".

Затем президент назначил Борзова главой ОГА, о чем говорится в указе №239/2020 от 18 июня.

Помимо этого Зеленский назначил Игоря Лысого временно исполняющим обязанности главы Госуправделами.

Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА

"Временно возложить исполнение обязанностей руководителя Государственного управления делами на Лысого Игоря Васильевича - заместителя руководителя Государственного управления делами", - говорится в тексте указала №237/2020 от 18 июня.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Виталия Туринка с должности главы Запорожской областной государственной администрации (ОГА) и назначении вместо него Виталия Боговина.

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Все по теме:

ОГА, Владимир Зеленский, Винницкая ОГА, Сергей Борзов.

Автор:

Телеграф
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