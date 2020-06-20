Арахамия рассказал, как координируется голосование фракции "Слуга народа"

Давид Арахамия рассказал, что во фракции "Слуга народа" голосование происходит по правилу "70 на 30".

Координирование голосования фракции "Слуга народа" происходит по правилу "70 на 30" - если 70% членов фракции поддерживают закон - остальные 30% также должны проголосовать за него.

Об этом сказал председатель фракции Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов.

"У нас есть фракция. Фракция 250 человек, тяжело координироваться. Всегда у нас есть позиция фракции. Мы стараемся голосовать, как позиция фракции. Я всегда говорил - когда я выйду из кресла председателя фракции - возможно я буду голосовать иначе. Но сейчас я не имею права вообще голосовать иначе, чем решило большинство нашей фракции. У нас есть правило "70 на 30". То есть, если 70% людей во фракции сказали "за", то это означает, что эти 30% должны проголосовать так, как большинство. Мы приняли внутри такое правило, потому что по другому не можем найти взаимопонимание", - сказал Давид Арахамия.

Он отметил, что в чате напоминает людям, каким образом решили на фракции голосовать за тот или иной закон.

"Есть люди, которые верующие глубоко. И они говорят, "фракция решила "за", но я не буду и не могу, потому что это идет против моего вероисповедания". Тогда что мы можем сделать, мы говорим "хорошо, спасибо, что вы заранее предупредили, мы можем посчитать и если что, можем договориться с другими фракциями, чтобы принять такой закон", - добавил Давид Арахамия.