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Арахамия рассказал, как координируется голосование фракции "Слуга народа"

Арахамия рассказал, как координируется голосование фракции "Слуга народа"
Обновлено 00:09 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Давид Арахамия рассказал, что во фракции "Слуга народа" голосование происходит по правилу "70 на 30".

Координирование голосования фракции "Слуга народа" происходит по правилу "70 на 30" - если 70% членов фракции поддерживают закон - остальные 30% также должны проголосовать за него.

Об этом сказал председатель фракции Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов.

"У нас есть фракция. Фракция 250 человек, тяжело координироваться. Всегда у нас есть позиция фракции. Мы стараемся голосовать, как позиция фракции. Я всегда говорил - когда я выйду из кресла председателя фракции - возможно я буду голосовать иначе. Но сейчас я не имею права вообще голосовать иначе, чем решило большинство нашей фракции. У нас есть правило "70 на 30". То есть, если 70% людей во фракции сказали "за", то это означает, что эти 30% должны проголосовать так, как большинство. Мы приняли внутри такое правило, потому что по другому не можем найти взаимопонимание", - сказал Давид Арахамия.

Он отметил, что в чате напоминает людям, каким образом решили на фракции голосовать за тот или иной закон.

"Есть люди, которые верующие глубоко. И они говорят, "фракция решила "за", но я не буду и не могу, потому что это идет против моего вероисповедания". Тогда что мы можем сделать, мы говорим "хорошо, спасибо, что вы заранее предупредили, мы можем посчитать и если что, можем договориться с другими фракциями, чтобы принять такой закон", - добавил Давид Арахамия.

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Слуга народа, Давид Арахамия.

Автор:

Телеграф
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