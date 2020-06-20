Арахамия рассказал, чем Верховная Рада отличается от Стэнфорда

Давид Арахамия рассказал, чем Верховная Рада лучше Стэнфорда.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что Верховная Рада лучше Стэнфорда, потому что в ней можно менять жизнь украинцев.

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

"Или я смогу накопить за пять лет какие-то деньги - точно не смогу. Я для себя когда шел, я очень умеренно шел вообще к политике. У меня все было нормально - дети, бизнес, я не хотел вообще идти. Я когда познакомился с Президентом Зеленским - я когда увидел команду - я действительно услышал эти откровенные намерения изменить страну, и он мне несколько раз предложил войти в список, я сначала немного колебался", - сказал Давид Арахамия.

Он отметил, что для него это было радикально, потому что был образ жизни и его нужно было вернуть назад.

"Но мне было 40 лет, кризис среднего возраста, как говорится, надо чем-то заниматься. И потом я просто для себя решил, я посчитал, сколько средств я потрачу. Я где-то до этого тратил 5-6 тыс. долларов в месяц на всю семью ... Я просто посчитал - наверное, будучи депутатом я не буду повышать свой уровень жизни никаким образом, потому что это будет выглядеть неприлично в стране, где многие люди живут за пределами бедности. И это будет выглядеть немножко стыдно мне. Поэтому я просто взял эти 6000, умножил на 12 будет 72 000, умножил на 5 лет. Это 400 тыс. долларов", - отметил Давид Арахамия.

По его словам - он решал для себя конкретный математический вопрос: стоит потратить свои 400 тыс. долларов на опыт и изменения жизни украинцев.

"Я позвонил своему товарищу, который живет в Америке, я говорю - "Сколько стоит образование в Стэнфорде?". Он говорит - 350-400 тыс. Я думаю, ну это фактически Стэнфорд, только государственного управления ... В Стэнфорде вы просто один из студентов Стэнфорда. Это только для вас. А когда вы в Верховной Раде - вы реально можете менять жизнь украинцев вокруг себя", - добавил Давид Арахамия.