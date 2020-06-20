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Арахамия: Законопроект об игорном бизнесе рассмотрят на следующей неделе

Арахамия: Законопроект об игорном бизнесе рассмотрят на следующей неделе
03:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com
Давид Арахамия рассказал, когда рассмотрят законопроект об игорном бизнесе.

Законопроект об игровом бизнесе может быть рассмотрен на следующей неделе, ожидаемые поступления от игорного бизнеса в бюджет до конца 2020 года - около 7 млрд грн.

Об этом рассказал народный депутат, председатель фракции партии «Слуга Народа» Давид Арахамия в эфире программы «Свобода Савика Шустера» на телеканале ICTV.

«Мы приняли решение сегодня этот закон (об игорном бизнесе и казино – ред.) не начинать рассматривать, но, в принципе, в следующий вторник его начать и к четвергу завершить. Он (законопроект – ред.) не первостепенной важности, но ему 9 месяцев и в этом году у нас есть ожидаемые поступления в бюджет. В этом году мы можем получить около 7 млрд грн. Если мы хотим эти 7 млрд грн в этом году, мы законопроект должны поставить раньше», - сказал Арахамия.

Он рассказал, что «автоматный» бизнес из этой сферы бизнеса, а внутри игорного бизнеса существует несколько индустрий – наиболее токсичный вид бизнеса.

По его словам, что бы избежать коррупционных рисков будет использован так называемый трансформационный период легализации игорного бизнеса.

«Все операторы платят единый взнос, лицензию, перед тем как начать работать, для того, что бы избежать коррупционные риски. Обычно, в казино, когда вы работаете, вы платите за открытие казино и потом платите за каждую рулетку. За каждый стол. Ежемесячные платежи или ежеквартальные. Проблема в том, что здесь и есть коррупция. Заходит инспектор и говорит: сколько у тебя столов? По документам, например,10, а фактически 20 и вот на этой разнице происходят коррупционные риски. Здесь все исключено с точки зрения того, что вы платите единоразово трехкратный по сути лицензионный сбор и у нас абсолютно прозрачная математика и нам не важно сколько столов в вашем отеле, в вашем казино», - рассказал Арахамия.

Он так же пообещал, что одна из первых правок, которые планируется проголосовать – это решение о том, что 50% налогов от игорного бизнеса шли в местные бюджеты.

Так же, по его словам, полезно запланировать правку, которая даст право с помощью территориального референдума полностью запретить игровой бизнес на той, или иной территории.

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Игорный бизнес, Давид Арахамия.

Автор:

Телеграф
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