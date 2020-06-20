Нардеп "Слуги народа": Зеленский не преследует Порошенко

Президент Владимир Зеленский и властная фракция "Слуга народа" не хотят политически давить на пятого президента, народного депутата "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Об этом заявила в интервью Радио Свобода депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

По ее словам, президент Зеленский не преследует своего предшественника, хотя с точки зрения западных партнеров, которые предостерегли украинскую власть от выборочного правосудия, это может выглядеть как политическое давление.

"Точно не ставим целью давить. Это может быть эксцесс исполнителя, когда правоохранительная система не способна побороться с юристами Порошенко, которых у него немало. Он может себе их позволить. Здесь могут быть и другие. Например, правоохранительная система не хочет бороться с пятым президентом Порошенко в силу того, что, возможно, все изменится. У нас часто бывает, что и те, что были в оппозиции, становятся снова властью. Я не знаю, что у них в головах. Но тем не менее, я точно знаю, что президент Зеленский не преследует пятого президента Порошенко", - сказала Верещук.

Однако представители Запада ранее выразили обеспокоенность из-за уголовных дел против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщалось ранее, Офис Генерального прокурора Украины подал в Печерский районный суд Киева ходатайство о применении к пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 10 млн грн.

Печерский районный суд столицы планировал 18 июня рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко. Однако рассмотрение ходатайства отложили до 1 июля.