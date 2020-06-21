Скачать
Понедельник, 22.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главные события недели: коронавирус у Зеленской, продление карантина, взрыв в Киеве и другое
Главные события недели: коронавирус у Зеленской, продление карантина, взрыв в Киеве и другое
Взрыв в Киеве: найдено тело третьего погибшего
Взрыв в Киеве: найдено тело третьего погибшего
Димитров заразился коронавирусом, теннисист выступал на турнире Джоковича
Димитров заразился коронавирусом, теннисист выступал на турнире Джоковича
У каждого человека есть своя внутренняя сила: тест, который поможет узнать какая у Вас
У каждого человека есть своя внутренняя сила: тест, который поможет узнать какая у Вас

Зеленский: Все, что важно для Канады, важно и для Украины

Зеленский: Все, что важно для Канады, важно и для Украины
23:09 Вс, 21 Июнь 2020 Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский рассказал о голосовании во время избрания членов Совбеза ООН.

Все страны, которые принимали участие в выборах непостоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 2021-2022 годы, в частности Канада, являются партнерами Украины, независимо от результатов голосования.

На этом подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что голосование во время избрания членов Совбеза ООН было тайным.

"Это структура тайного голосования, и хочу вам сказать, что все без исключения кандидаты, среди них и Канада, которая боролась за это непостоянное членство в Совете Безопасности ООН, они все являются нашими партнерами и действительно заслуживают того, чтобы быть в Совете Безопасности ООН", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина всегда поддерживала и будет поддерживать Канаду.

"Я понимаю, что Канада очень хотела в Совет Безопасности ООН. И я, как у нас говорят, держал кулаки. Этого не произошло, но я думаю, что и для Канады, и для нас это очень важно, и мы верим в успех Канады", – отметил он.

Президент выразил надежду, что в следующий раз Канада будет в этой ситуации победителем. Он подчеркнул, что в мире есть много площадок, где все прислушиваются к мнению этой страны. В частности, это НАТО и ОБСЕ.

"Я хочу, чтобы вы понимали, что все, что важно для Канады, важно и для Украины, потому что мы понимаем, что Канада всегда на таких масштабных геополитических площадках поддерживает Украину. А мы всегда будем поддерживать Канаду", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, 17 июня в штаб-квартире ООН состоялись выборы пяти непостоянных членов Совбеза ООН на 2021-2022 годы. Среди кандидатов были Канада, Джибути, Индия, Ирландия, Кения, Мексика и Норвегия.

В состав Совета Безопасности ООН входят 15 стран-членов – 5 постоянных и 10 непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на два года (по пять в год). Пять «больших» стран – Великобритания, Китай, Россия, США и Франция – имеют «право вето», то есть могут заблокировать любое решение Совбеза, чем постоянно пользуется РФ при рассмотрении вопросов, связанных с ее агрессией против Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Президент, Совбез ООН, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ночью в Штутгарте прошли массовые беспорядки, разбиты и разграблены магазины
02 Видеообращение "представителя Крыма": Украина выразила протест на сессии ООН
03 Ватные палочки: врачи объяснили, почему их нельзя использовать для чистки ушей
04 Вылечит все: удивительные свойства денежного дерева
05 День медика 2020: лучшие поздравления своими словами, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Объявление войны&quot;: в Ливии отреагировали на заявление президента Египта
В Ливии отреагировали на заявление президента Египта
День в ООС: восемь обстрелов, один военнослужащий получил ранения
День в ООС: восемь обстрелов, один военнослужащий получил ранения
Последствия непогоды: Польшу &quot;затопило&quot; (Фото)
Последствия непогоды: Польшу "затопило" (Фото)
Представят либо в июле, либо в августе: Samsung сертифицировала сразу два новых гаджета
Представят либо в июле, либо в августе: Samsung сертифицировала сразу два новых гаджета
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь