Зеленский: Все, что важно для Канады, важно и для Украины

Владимир Зеленский рассказал о голосовании во время избрания членов Совбеза ООН.

Все страны, которые принимали участие в выборах непостоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 2021-2022 годы, в частности Канада, являются партнерами Украины, независимо от результатов голосования.

На этом подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что голосование во время избрания членов Совбеза ООН было тайным.

"Это структура тайного голосования, и хочу вам сказать, что все без исключения кандидаты, среди них и Канада, которая боролась за это непостоянное членство в Совете Безопасности ООН, они все являются нашими партнерами и действительно заслуживают того, чтобы быть в Совете Безопасности ООН", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина всегда поддерживала и будет поддерживать Канаду.

"Я понимаю, что Канада очень хотела в Совет Безопасности ООН. И я, как у нас говорят, держал кулаки. Этого не произошло, но я думаю, что и для Канады, и для нас это очень важно, и мы верим в успех Канады", – отметил он.

Президент выразил надежду, что в следующий раз Канада будет в этой ситуации победителем. Он подчеркнул, что в мире есть много площадок, где все прислушиваются к мнению этой страны. В частности, это НАТО и ОБСЕ.

"Я хочу, чтобы вы понимали, что все, что важно для Канады, важно и для Украины, потому что мы понимаем, что Канада всегда на таких масштабных геополитических площадках поддерживает Украину. А мы всегда будем поддерживать Канаду", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, 17 июня в штаб-квартире ООН состоялись выборы пяти непостоянных членов Совбеза ООН на 2021-2022 годы. Среди кандидатов были Канада, Джибути, Индия, Ирландия, Кения, Мексика и Норвегия.

В состав Совета Безопасности ООН входят 15 стран-членов – 5 постоянных и 10 непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на два года (по пять в год). Пять «больших» стран – Великобритания, Китай, Россия, США и Франция – имеют «право вето», то есть могут заблокировать любое решение Совбеза, чем постоянно пользуется РФ при рассмотрении вопросов, связанных с ее агрессией против Украины.