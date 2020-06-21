Зеленский рассказал о сотрудничестве Украины и Канады

Владимир Зеленский заявил, что экономические отношения между Украиной и Канадой развиваются в реальных шагах.

Либерализация визового режима с Канадой была бы для Украины важным шагом в усилении отношений между двумя странами.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, сообщает прессслужба главы государства.

"Наши люди должны чувствовать себя одинаково свободно, просто, открыто – как канадцы в Украине, так и украинцы в Канаде. Поэтому мы говорим о либерализации. Мне кажется, что Джастин (премьер-министр Канады Джастин Трюдо – ред.) поддерживает это направление, и уже хочется шаг за шагом приблизить этот момент", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул в интервью, что экономические отношения между Украиной и Канадой развиваются в реальных шагах, а не на словах. В частности, это касается решения проблем канадской компании Black Iron, которая хотела инвестировать в горно-обогатительный комбинат в Кривом Роге.

"Я это очень хорошо знаю, ведь сам из Кривого Рога и инвестиция именно в мой родной город. Эта проблема "зависла" в течение 10 лет, но это такой крупный инвестор. Размер инвестиции – 1,1 миллиарда долларов США. Они не могли зайти в Украину", – отметил Президент.

По словам Зеленского, сейчас этот вопрос почти решен.

"Это будет очень большое сотрудничество. Ведь это более миллиарда инвестиций в Украину, это очень важно и для Канады, для компании Black Iron, и важно для нас", – подчеркнул Зеленский.

Также он отметил, что Украину и Канаду объединила большая трагедия – катастрофа самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране, которое произошло в январе 2020 года.

"Объединяют разные вещи в жизни. К сожалению, и трагедии. Тогда мы совместно работали с Джастином (Трюдо – ред.), у нас было много общения, и мы смогли вместе с американскими партнерами дожать, чтобы Иран признал, что они виноваты в этой трагедии, и сейчас идет расследование. Тогда мы с премьером (Канады – ред.) разговаривали несколько раз, был такой момент, что это было несколько раз в неделю, и решали действительно важные проблемы", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что украинцев и канадцев объединяют давние исторические отношения. Он поблагодарил представителей диаспоры в Канаде, которые собирали гуманитарную помощь для Украины в начале войны в 2014 году.

"Я думаю, что именно в такие трудные времена и проявляется эта близость, которая является на генном уровне между странами и людьми", – сказал Президент.

Как сообщал Укринформ, Украина отменила визы для канадцев еще в 2005 году, однако Канада до сих пор не пошла на взаимную отмену визовых требований. О включении Украины в канадскую программу "trusted traveller" было объявлено во время визита Президента Владимира Зеленского в Канаду в июле этого года. Однако канадской стороной деталей этой программы в отношении Украины до сих пор обнародованы не было.