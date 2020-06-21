Зеленский призвал международное сообщество не допустить возвращения РФ в G7

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия не должна вернуться в G7.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что международное сообщество должно не допустить возвращения России в G7, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.

В интервью по Skype канадскому изданию The Globe and Mail украинский президент поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что он выступил против идеи вновь принять Россию в G7.

"Джастин Трюдо заявил 1 июня, что у России нет шансов вернуться в G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины, и мы благодарны за эту поддержку. И я должен сказать, что не будет никакого решения, если мир не буде оказывать давление на Россию в этом вопросе", - отметил Зеленский.

По словам Зеленского, Украине в поиске мира с Россией, что является "самой сложной и запутанной" задачей, нужны ее международные союзники, чтобы твердо держаться в ходе этих переговоров.