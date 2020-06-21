Порошенко поблагодарил США за "чрезвычайно важную и мощную двухпартийную поддержку"

Петр Порошенко прокомментировал отношения между США и Украиной.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что любые попытки поколебать двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов Америки играют в пользу Кремля, сообщила пресс-служба "Европейской солидарности".

"Российский сценарий направлен на то, чтобы сломать единство между Украиной и США. Это ни в интересах Украины, ни, однозначно, не в интересах Соединенных Штатов", - сказал Порошенко в эксклюзивном интервью одного из самых влиятельных политических обозревателей США Фарида Закарии на телеканале CNN.

Политик также выразил благодарность США за "чрезвычайно важную и мощную двухпартийную поддержку – как от демократов, так и от республиканцев".

По его словам, Украина сегодня является одним из наиболее проамериканских государств в мире. "Мы очень благодарны за предоставление нам столь значительных объемов поддержки для защиты нашего суверенитета против российской агрессии, нашей территориальной целостности, нашей независимости. И сейчас Украина в войне", - добавил он.

Порошенко убежден, что запуск сценария, что якобы "Украина против Трампа, Байдена или Обамы" является точно в интересах России.

"Поверьте, Украина - за Украину. И Украина - за Соединенные Штаты. И вот это является не в интересах России", - подчеркнул политик.

Также он отметил, что никогда не чувствовал давления или попыток влияния со стороны американских партнеров.

"Мой абсолютно четкий ответ – Нет, никогда! Я могу сказать, что ни президент Обама или вице-президент Байден, ни президент Трамп или вице-президент Пенс никогда не производили никакого давления на меня", - отметил Порошенко.