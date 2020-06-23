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Стало известно, когда Литва может восстановить сообщение с Украиной

Стало известно, когда Литва может восстановить сообщение с Украиной
Обновлено 14:22 Сегодня Телеграф Фото: flickr.com/statephotos
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что сообщение с Украиной могут возобновить с июля. Литва по вопросу прибытия в страну применяет критерий не более 25 случаев коронавируса на 100 тыс. жителей.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что с июля могут быть открыты определенные маршруты за пределами Шенгенской зоны - с Грузией и Украиной. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"С 1 июля, вероятно, откроются определенные маршруты вне Шенгена, но делать это массово было бы опрометчиво - такого точно не будет. Мы надеемся, что с Грузией, Украиной, возможно, сможем завязать отношения, как мы представляем, например с Израилем, но в последнее время ситуация там ухудшилась", - сказал Линкявичюс.

Министр отмечает, что Литва по вопросу прибытия в страну применяет критерий не более 25 случаев коронавируса на 100 тыс. жителей, и в Литву пока не пускают жителей Швеции, Португалии, Соединенного Королевства.

Линкявичюс также подтвердил, что пока не планируется возобновить рейсы с Соединенным Королевством, и это делается сознательно, из-за высокой заболеваемости.

"Мы пока не планируем открывать эти маршруты с Соединенным Королевством, оттуда люди могут прибыть в Литву, но значительно сложнее путем, значительно дороже, поэтому это также определенный фильтр, и это сознательно (делается), ведь мы не видим, что там безопасно" , - сказал он.

Комментируя призыв Еврокомиссии с июля открыть внешние границы, Линкявичюс отметил, что это лишь рекомендация.

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"Мы стараемся делать это регионально, демонстрируя пример всем, с 15 мая мы создали балтийское пространство свободного передвижения и доказали, что мы должны как можно больше координировать, согласовать действия. Если говорить о первом июля, то, опять же будет похожая ситуация, мы обсуждаем критерии, мы ввели критерий 25 случаев на 100 тыс. жителей", - сказал министр.

В Литву пока без всяких ограничений могут прибывать иностранцы из 28 стран: Румынии, Польши, Болгарии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Франции, Мальты, Дании, Испании, Италии, Чехии, Эстонии, Германии, Австрии, Ирландии, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Исландии, Греции, Кипра, Словении, Латвии, Венгрии, Словакии, Хорватии и Лихтенштейна.

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ЕС, Литва, Коронавирус, Линас Линкявичюс, Авиасообщение.

Автор:

Телеграф
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