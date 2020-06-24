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Корниенко отреагировал на запись разговора с Арахамией и рассказал об отношениях внутри фракции

Корниенко отреагировал на запись разговора с Арахамией и рассказал об отношениях внутри фракции
Обновлено 01:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отреагировал на публикацию видео с брифинга в Николаеве 23 июня, где он и Давид Арахамия обсуждали коллегу по фракции. Об этом он написал в Facebook.

"Во-первых, запись была смонтирована, а фразы вырваны из контекста... Я понимаю, что некоторые фривольные слова могли обидеть людей, особенно женщин. За что я от себя и от имени Давида (Арахамии - ред.) приношу извинения", - заявил Корниенко.

Он отметил, что они с Арахамией "обсуждали товарищей по политике, как товарищей по политике".

"Отношения между нами всеми, независимо от статусов депутатов, гендера и пола — примерно одинаковые. Немножко близкие, немножко ироничные, но в любом случае, это отношения людей, которые объединены одной целью и составляют команду. Да, у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наше внутрипартийное дело", – отметил депутат.

Напоследок Корниенко попросил общественность "наконец начать судить по делам, а не по словам". Он также напомнил, что является сторонником подлинного равенства между мужчинами и женщинами, о чем говорит законотворческая деятельность главы партии "Слуга народа".

Ранее в соцсетях и СМИ появилась запись разговора лидеров фракции "Слуга народа" во время подготовки к брифингу в Николаеве. Арахамия и Корниенко не знали, что видеокамеры были включены, и в достаточно откровенной форме обсудили личные и деловые качества своей коллеги по фракции.

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Все по теме:

Слуга народа, Александр Корниенко, Давид Арахамия, Ирина Аллахвердиева.

Автор:

Телеграф
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