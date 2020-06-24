Разумков о законе о референдуме: Надеюсь, что мы сможем его рассмотреть во втором чтении в конце этой сессии

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил надежду, что Рада сможет рассмотреть во втором чтении законопроект №3612 "О народовластии посредством всеукраинского референдума" в конце текущей сессии парламента. Об этом Разумков сказал в эфире телеканала "112 Украина" во вторник, 23 июня.

"Я надеюсь, что мы сможем его рассмотреть во втором чтении в конце этой сессии, то есть через одну пленарную неделю (с 14 по 17 июля - ред.)", - сказал Разумков.

При этом спикер не уверен, что данный законопроект парламентарии успеют подготовить к следующей пленарной неделе, которая пройдет с 30 июня по 3 июля.

Зато, по словам Разумкова, велика вероятность того, что на следующей пленарной неделе Рада рассмотрит во втором чтении законопроект об игорном бизнесе (№2285-д).

"Этот законопроект подготовлен ко второму чтению. Там много правок. И на уровне комитета согласовывали позиции, на чем будут настаивать, на чем, возможно, не будут настаивать уважаемые коллеги", - отметил Разумков.

Кроме того, как сказал спикер, на следующей неделе на рассмотрение Рады будут вынесены законопроекты, связанные с социальной сферой и экономикой, а также медицинские вопросы.

Как сообщалось ранее, 18 июня Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 "О народовластии посредством всеукраинского референдума". Документ поддержали 252 народных депутата.

Законопроект №3612 "О народовластии посредством всеукраинского референдума" был зарегистрирован в парламенте 9 июня. Президент определил законопроект как неотложный.

Партия "Слуга народа" готовит пять законопроектов, которые предусматривают введение в Украине народовластия. Это законопроекты о всеукраинском и местном референдумах, о введении законодательных инициатив народа, о народном вето.