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В Украине отреагировали на "военные парады" РФ в ОРДЛО и оккупированном Крыму
В Украине отреагировали на "военные парады" РФ в ОРДЛО и оккупированном Крыму
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В Украине отреагировали на "военные парады" РФ в ОРДЛО и оккупированном Крыму

В Украине отреагировали на "военные парады" РФ в ОРДЛО и оккупированном Крыму
21:24 Сегодня Телеграф УНИАН
Украинские дипломаты отмечают, что Россия сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях и не желает урегулировать проблемные вопросы, вызванные вооруженной агрессией со стороны РФ.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили Российской Федерации протест из-за проведения так называемых "военных парадов" подразделений Черноморского флота РФ на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, а также подразделений российских вооруженных формирований в оккупированных городах Донецк и Луганск.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

"Рассматриваем проведение 24 июня 2020 года без согласования с украинской стороной так называемых "парадов" подразделений Черноморского флота Российской Федерации по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных ею территориях Украины в Донецкой и Луганской областях как откровенное пренебрежение российской стороной действующего законодательства Украины и норм международного права, в т.ч. резолюции Генеральной Ассамблеи ООН А/Res/68/262 от 27.03.2014 "Территориальная целостность Украины", - отмечается в заявлении.

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Как заявили в МИД, эта провокация еще раз подтверждает, что Россия сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях и не желает урегулировать проблемные вопросы, вызванные вооруженной агрессией со стороны Российской Федерации и оккупацией ею части суверенной территории Украины.

Украинские дипломаты считают, что проведение во временно оккупированных Российской Федерацией Донецке и Луганске так называемых "военных парадов", во время которых были продемонстрированы 155-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубицы 2С1 "Гвоздика", реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", а также другая военная техника, в частности зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", танки Т-72, БТР-80, БМП-1 является грубым нарушением обязательств российской стороны как стороны Минских договоренностей.

"Расцениваем демонстрацию Российской Федерацией в ходе так называемых "военных парадов" на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь военной техники как продолжение Россией политики милитаризации Крыма, что представляет серьезную угрозу европейской безопасности. Особенно цинично выглядит привлечение российской оккупационной администрацией в милитаристских целях несовершеннолетних детей", - заявили в МИД.

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В то же время Украина требует от России немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины, в том числе вывести все свои вооруженные формирования, военную технику и наемников.

В этой связи Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста.

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Украина, РФ, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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