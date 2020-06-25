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ЦИК утвердила ряд решений в соответствии с положениями Избирательного кодекса

ЦИК утвердила ряд решений в соответствии с положениями Избирательного кодекса
23:46 Чт, 25 Июнь 2020 Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com
Во исполнение положений Избирательного кодекса ЦИК приняла ряд решений.

Центральная избирательная комиссия приняла ряд решений в соответствии с положениями Избирательного кодекса, в частности утвердила порядок привлечения специалистов для осуществления полномочий избирательных комиссий и установила порядки жеребьевок.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Во исполнение положений Избирательного кодекса ЦИК приняла ряд решений. 25 июня состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии. Во время заседания Комиссия утвердила Порядок привлечения специалистов, экспертов, технических работников для обеспечения осуществления полномочий избирательных комиссий во время подготовки и проведения местных выборов. Кроме того, в соответствии с Избирательным кодексом Украины установлен порядок проведения жеребьевки относительно включения кандидатур от республиканских в Автономной Республике Крым организаций политических партий в состав избирательной комиссии Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

Указано, что также установлен порядок проведения жеребьевки относительно включения кандидатур в состав областных, районных, городских, районных в городах (в городах с районным делением), поселковых и сельских избирательных комиссий, а также порядок проведения жеребьевки относительно включения кандидатур в состав участковых избирательных комиссий с местных выборов.

"Также утвержден порядок проведения жеребьевки по определению номеров организаций политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, городских (городов с числом избирателей 90 тысяч и более человек) советов", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что во исполнение положений Избирательного кодекса Украины Комиссия приняла ряд других решений. В частности, соответствующими постановлениями:

- утверждены формы именных приглашений на выборы Президента Украины, народных депутатов Украины, местные выборы;

- установлены формы списков избирателей на избирательных участках и других избирательных документов для подготовки и проведения голосования на выборах Президента Украины, народных депутатов Украины, местных выборах;

- установлены особенности порядка составления и уточнения списков избирателей в случае одновременного проведения общегосударственных выборов с местными выборами.

"Согласно Избирательному кодексу Украины, Комиссия признала утратившими силу целый ряд постановлений ЦИК по организации подготовки и проведения выборов Президента Украины и народных депутатов Украины", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ЦИК образовала более 33 тыс. избирательных участков на постоянной основе.

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ЦИК, Избирательный кодекс.

Автор:

Телеграф
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