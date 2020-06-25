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Кабмин принял постановление по внедрению в Украине электронного резидентства

Кабмин принял постановление по внедрению в Украине электронного резидентства
23:48 Чт, 25 Июнь 2020 Телеграф УНН Фото: kmu.gov.ua
В Украине запустят электронное резидентство.

Правительство приняло постановление "О проведении эксперимента по внедрению и реализации в Украине электронного резидентства", который позволит иностранцам комфортные условия для бизнеса и привлечет инвестиции в креативную экономику страны.

Об этом сообщает Telegram-канал приложения "Дия".

"Запускаем электронное резидентство в Украине! Мы работаем над уникальным проектом, который создаст иностранцам комфортные условия для бизнеса и привлечет инвестиции в креативную экономику страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранцы смогут:

- открыть банковский счет в Украине онлайн;

- получать админуслуги по упрощенной процедуре;

- получить украинскую квалифицированную электронную подпись (КЭП) и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

"Реализация возможна благодаря изменениям, которые приняло сегодня правительство, - постановление "О проведении эксперимента по внедрению и реализации в Украине электронного резидентства", - добавляется в сообщении.

Так, запуск услуг и портала э-резидентства должен состояться в конце года.

Напомним, скоро в приложении "Дия" появится новая возможность, которая позволит поделиться цифровой копией, для этого нужна только "Дия 2.0" или e-mail.

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Украина, Кабмин.

Автор:

Телеграф
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