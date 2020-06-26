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Замминистра образования подал в отставку

Замминистра образования подал в отставку
Обновлено 00:08 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook
Заместитель министра образования Егор Стадный решил уволиться.

Заместитель министра образования Егор Стадный написал заявление на увольнение.

Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.

"Я очень благодарен судьбе, которая дала мне возможность поработать 10 месяцев с очень крутыми, настоящими специалистами в Минобразования. Спасибо! На первый взгляд, вроде, и не долгий промежуток времени, однако сколько всего мы с вами успели пройти. Для меня это был невероятный, уникальный и бесценный опыт ... Заявление уже написал, впереди много работы", - написал Егор Стадный.

Он отметил, что все шаги, за которые он отвечал в Минобразования, начиная от внедрения прозрачных и объективных принципов распределения государственного финансирования между университетами, появления KPI в контрактах ректоров и заканчивая новой Аттестационной коллегией, которая не боится останавливать псевдонауку и плагиат - все эти шаги - это не только качественно новая эффективная политика, это сигналы к тем, кто устал от имитации и лжи, которые иногда очень серьезно поразили высшее образование.

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Министерство образования, Егор Стадный.

Автор:

Телеграф
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