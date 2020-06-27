Шмыгаль объяснил, почему экс-регионал стал и.о. министра образования

Денис Шмыгаль оправдал назначения Сергея Шкарлета на место и.о. министра образования.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что новый и.о. министра образования Сергей Шкарлет имеет "хорошо и ясное видение" и "менеджерский опыт" и уверяет, что президент Владимир Зеленский не давил на него при назначении.

Сообщил Шмыгаль в интервью BBC News Украина.

"Господина Шкарлета при встрече с президентом выдвинули ректора как одного из кандидатов. Мы имели с ним и формальное собеседование, и разговор об общей философии и стратегии развития образования и науки.

У мужчины хорошо и ясное видение, имеет менеджерский опыт. Это были характеристики, которые собрания ведущих ректоров давали ему во время встречи с президентом", - заявил премьер.

Глава правительства утверждает, что парламент не отказывал в назначении Шкарлета, имея в виду результаты заседания комитета, которые решил не рекомендовать Верховной Раде голосовать "За".

"Как такого отказа парламента не было. Мы говорим о том, что выполнение обязанностей министра образования и науки – это шанс кандидата проявить себя, свою стратегию, философию, навыки и профессионализм".

Как долго Шкарлет может находиться в статусе и.о., премьер не знает. Однако прогнозирует, что у бывший ректора будет три месяца на "знакомство с ситуацией и проявление профессионализма".

"Парламент уже собирается идти на каникулы. А министров назначает парламент. Думаю, традиционный трехмесячный срок – это то время, за которое человек может ознакомиться с ситуацией и проявить свое видение или профессионализм в должности", – считает Шмыгаль.

Глава Кабмина также уверяет, что Зеленский не причастен к скандальному назначению. "Президент никогда на меня не давил и не давит ни по каким вопросам", – сказал он.