Скачать
Суббота, 27.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19: в Украине снова могут приостановить работу общественного транспорта
COVID-19: в Украине снова могут приостановить работу общественного транспорта
На Ровенщине уже почти 3,5 тыс зараженных коронавирусом
На Ровенщине уже почти 3,5 тыс зараженных коронавирусом
Рекордсмен из Баварии признан лучшим игроком Бундеслиги сезона 2019/20
Рекордсмен из Баварии признан лучшим игроком Бундеслиги сезона 2019/20
Один в своем роде: уникальный Ferrari 488 Pista выставлен на продажу (Фото)
Один в своем роде: уникальный Ferrari 488 Pista выставлен на продажу (Фото)

Шмыгаль объяснил, почему экс-регионал стал и.о. министра образования

Шмыгаль объяснил, почему экс-регионал стал и.о. министра образования
02:32 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter
Денис Шмыгаль оправдал назначения Сергея Шкарлета на место и.о. министра образования.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что новый и.о. министра образования Сергей Шкарлет имеет "хорошо и ясное видение" и "менеджерский опыт" и уверяет, что президент Владимир Зеленский не давил на него при назначении.

Сообщил Шмыгаль в интервью BBC News Украина.

"Господина Шкарлета при встрече с президентом выдвинули ректора как одного из кандидатов. Мы имели с ним и формальное собеседование, и разговор об общей философии и стратегии развития образования и науки.

У мужчины хорошо и ясное видение, имеет менеджерский опыт. Это были характеристики, которые собрания ведущих ректоров давали ему во время встречи с президентом", - заявил премьер.

Глава правительства утверждает, что парламент не отказывал в назначении Шкарлета, имея в виду результаты заседания комитета, которые решил не рекомендовать Верховной Раде голосовать "За".

"Как такого отказа парламента не было. Мы говорим о том, что выполнение обязанностей министра образования и науки – это шанс кандидата проявить себя, свою стратегию, философию, навыки и профессионализм".

Как долго Шкарлет может находиться в статусе и.о., премьер не знает. Однако прогнозирует, что у бывший ректора будет три месяца на "знакомство с ситуацией и проявление профессионализма".

"Парламент уже собирается идти на каникулы. А министров назначает парламент. Думаю, традиционный трехмесячный срок – это то время, за которое человек может ознакомиться с ситуацией и проявить свое видение или профессионализм в должности", – считает Шмыгаль.

Глава Кабмина также уверяет, что Зеленский не причастен к скандальному назначению. "Президент никогда на меня не давил и не давит ни по каким вопросам", – сказал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Денис Шмыгаль, Сергей Шкарлет.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Астронавты NASA вышли в открытый космос "на прогулку" (Фото, Видео)
02 "Украл - садись": Зеленский освободил от должности главу Кировоградской ОГА
03 Президент раскритиковал работу весовых комплексов для фур
04 Американский коп забрал у задержанной телефон и скачал ее эротические фото
05 Ник Кордеро уже 85 дней в больнице: у актера ампутировали ногу из-за коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Киевщине ввели ряд ограничений
На Киевщине ввели ряд ограничений
Швейцарский суд вынес приговор экс-депутату Мартыненко
Швейцарский суд вынес приговор экс-депутату Мартыненко
В США может появиться еще один штат
В США может появиться еще один штат
Никакого фотошопа: забавные фото животных, сделанные в идеальный момент
Никакого фотошопа: забавные фото животных, сделанные в идеальный момент
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь