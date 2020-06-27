Скачать
Суббота, 27.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Дмитрий Кулеба обсудил сотрудничество с руководителем Программы развития ООН
Дмитрий Кулеба обсудил сотрудничество с руководителем Программы развития ООН
В Украине на выходные - преимущественно без осадков, прогреет до +31°
В Украине на выходные - преимущественно без осадков, прогреет до +31°
Фенербахче нацелился на форварда Шахтера Кайоде
Фенербахче нацелился на форварда Шахтера Кайоде
Елисей Гречкосей: народные приметы и запреты 27 июня
Елисей Гречкосей: народные приметы и запреты 27 июня

Дмитрий Кулеба обсудил сотрудничество с руководителем Программы развития ООН

Дмитрий Кулеба обсудил сотрудничество с руководителем Программы развития ООН
08:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел онлайн-встречу с руководителем Программы развития ООН (ПРООН) Ахимом Штайнером.

Глава МИД Украины выразил благодарность ПРООН за комплексную поддержку усилий украинского правительства в достижении Целей устойчивого развития, а также своевременную и крайне необходимую помощь в преодолении последствий коронавирусной кризиса.

Об этом сообщает МИД.

Одним из ощутимых результатов совместной работы МИД и ПРООН по преодолению последствий кризиса уже стало создание интерактивной онлайн-карты путешествий во время COVID-19, которая помогла сотням тысяч пользователей получать полные, достоверные и актуальные данные о режиме ограничений въезда и транзита в странах мира для граждан Украины.

В ВР создадут законопроект об уголовной ответственности за поддержку оккупации Крыма

Руководитель ПРООН Ахим Штайнер заверил господина Кулебу, что ПРООН готова выступить в роли надежного стратегического советника и политического эксперта для правительства Украины по вопросам, касающихся перспектив развития страны при восстановлении после пандемии COVID-19, а также выполнение Повестки дня в области устойчивого развития в 2030 года и семнадцати Целей устойчивого развития (ЦСР).

На вопрос Ахима Штайнера, Дмитрий Кулеба обозначил приоритетные направления государственной политики на уровне правительства и министерства иностранных дел, направленных в первую очередь на смягчение последствий пандемии для людей и экономики.

Он выделил четыре приоритета правительственного уровня: поддержка и содействие развитию предпринимательства, преодоление угроз для окружающей среды, цифровизация, деоккупация и реинтеграция временно оккупированных территорий.

Шмыгаль объяснил, почему экс-регионал стал и.о. министра образования

Кроме упомянутых выше приоритетов МИД также обращает особое внимание на включение Украины как неотъемлемой части реализации Европейской зеленой соглашения. Речь идет об активном участии Украины в переходе на использование водородной энергии.

Министр также отметил, что своим исключительным приоритетом в сложных условиях пандемии считает развитие торговли и инвестиций, как способа создания дополнительных возможностей на внешних рынках для украинских компаний.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, МИД.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продукты, которые помогут избавиться от жира на животе
02 Астронавты NASA вышли в открытый космос "на прогулку" (Фото, Видео)
03 В ВР создадут законопроект об уголовной ответственности за поддержку оккупации Крыма
04 Президент раскритиковал работу весовых комплексов для фур
05 "Украл - садись": Зеленский освободил от должности главу Кировоградской ОГА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Уничтожение памятников в США: Трамп подписал указ
Уничтожение памятников в США: Трамп подписал указ
Вспышка COVID-19: На австрийском курорте переболели 42% жителей
Вспышка COVID-19: На австрийском курорте переболели 42% жителей
В США может появиться еще один штат
В США может появиться еще один штат
СМИ: Бари Алибасов попал в психушку
СМИ: Бари Алибасов попал в психушку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь