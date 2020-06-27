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Стефанчук о референдуме: Территорию Украины можно будет только расширить

Стефанчук о референдуме: Территорию Украины можно будет только расширить
23:32 Сб, 27 Июнь 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о референдуме ссылается на Конституцию.

На всеукраинский референдум можно выносить только вопросы по расширению территории Украины, поэтому опасения, что в такой способ возможно будет легализовать аннексию Крыма Россией, напрасны.

Об этом заявил в интервью Радио Свобода первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он пояснил, что законопроект о референдуме ссылается на Конституцию, которая предусматривает, что изменение территории Украины может происходить через референдум.

"Мы не знаем, что закладывалось авторами Конституции в это, но мы были вынуждены процитировать эту норму в данном законопроекте. Но мы понимаем, что могут быть спекуляции на этом фоне. И именно поэтому, когда вы посмотрите на ту же статью 73, мы положили предохранитель, что не могут выноситься вопросы, которые касаются территориальной целостности Украины. Таким образом мы эту формулу истолковали так, что только вопрос расширения территории Украины может быть предметом всеукраинского референдума", – заявил первый вице-спикер.

По его словам, на референдум могут выноситься только вопросы, которые не противоречат Конституции и соответствуют международным стандартам. Рынок земли, к слову, тоже не может быть запрещен через референдум, ведь это будет противоречить конституционному праву собственности. Другое резонансный вопрос – смертной казни – также нельзя выносить на референдум, добавил Стефанчук.

"Вопрос возвращения смертной казни – это был вопрос фактически №1, который люди хотели бы вынести на референдум. Но мы понимаем, что такой референдум будет, как вы говорите, действительно популистским. И поэтому мы и заложили этот предохранитель, это четко противоречит 6-му и 13-му протоколу Европейской конвенции", – пояснил он.

Как сообщалось, 18 июня Верховная Рада Украины приняла за основу президентский законопроект относительно народовластия через всеукраинский референдум.

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Референдум, Рада, Руслан Стефанчук.

Автор:

Телеграф
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