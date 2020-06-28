Скачать
Воскресенье, 28.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Наводнения на западе Украины: ЕС активировал механизм гражданской защиты
Наводнения на западе Украины: ЕС активировал механизм гражданской защиты
Повышение "минималки": Зеленский дал задание Кабмину
Повышение "минималки": Зеленский дал задание Кабмину
Барселона не смогла одолеть Сельту
Барселона не смогла одолеть Сельту
Какая самая уязвимая к COVID-19 группа крови: результаты последних исследований
Какая самая уязвимая к COVID-19 группа крови: результаты исследований

Премьер призвал мэров городов ужесточить контроль за соблюдением карантина

Премьер призвал мэров городов ужесточить контроль за соблюдением карантина
Обновлено 00:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин
Глава правительства попросил мэров усилить контроль за соблюдением карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил мэров городов ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений.

Об этом он заявил на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

В связи со стремительным увеличением числа больных COVID-19 президент собрал на совещание не только членов правительства и представителей правоохранительных органов, но и руководителей областных государственных администраций и городских председателей.

Шмыгаль напомнил, что показатель заболеваемости значительно вырос и составляет более 50 человек на 100 тысяч населения. Еще 10 дней назад он был менее 40. В то же время летальность составляет 2,6%, что свидетельствует о высоком уровне лечения.

Глава правительства попросил мэров привлечь муниципальные патрули к работе с ведомствами, осуществляющими контроль, такими как, например, Госпродпотребслужба и другими для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований; ограничить работу ночных клубов с 22.00; поставить на жесткий контроль муниципальный транспорт, а также улучшить информационную политику и помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карантин, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандал в ООН: в сеть попали кадры "ненадлежащего поведения" сотрудников организации
02 "Это замкнутый цикл": геологи обнаружили внутри Земли гигантские горы
03 Совещание у Зеленского: глава СНБО допускает, что ученики не вернутся в школы осенью
04 В Харькове ВАЗ наехал на коляску с младенцем: ребенок погиб
05 NASA показало видео всех событий на Солнце за последние 10 лет (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Италии уменьшается смертность от COVID-19
В Италии уменьшается смертность от COVID-19
&quot;Пылевое облако Годзилла&quot; накрыло Пуэрто-Рико: США на очереди
"Пылевое облако Годзилла" накрыло Пуэрто-Рико: США на очереди
Тунис возобновляет туристический сезон
Тунис возобновляет туристический сезон
Альбом Боба Дилана стал самым продаваемым в Соединенном Королевстве
Альбом Боба Дилана стал самым продаваемым в Соединенном Королевстве
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь