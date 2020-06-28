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Экс-замгенпрокурора Голомша: То, что НАБУ заявило, что не будет выполнять решение суда, является нарушением Конституции

Экс-замгенпрокурора Голомша: То, что НАБУ заявило, что не будет выполнять решение суда, является нарушением Конституции
09:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook
Бывший первый заместитель Генерального прокурора Украины Николай Голомша прокомментировал закрытие дела против Писарука и Бахматюка прокуратурой и заявление НАБУ об отказе выполнять решение суда.

Вчерашние заявления НАБУ о нежелании выполнять решение суда и закрывать дело из-за обжалования решения Печерского суда в Высшем антикоррупционном суде Голомша считает нарушением Конституции.

Об этом Николай Голомша заявил, комментируя закрытие Генеральной прокуратурой дела против экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка, касающегося предоставления стабилизационного кредита VAB банку. Юрист считает, что следующим шагом после закрытия дела должно быть привлечение к ответственности должностного лица, совершившего нарушение с незаконным открытием дела в 2019 году: "Дело закрыто вполне объективно. Человек одним росчерком пера сразу после назначения, не видя ни страницы материалов уголовного производства, с нарушением сроков расследования открывает дело. Это нарушение УПК и здравого смысла. За это должна быть уголовная ответственность должностного лица, которое его учинило".

Как сообщалось, дело тогда восстановил уже бывший заместитель генпрокурора Касько.

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Вчерашние заявления НАБУ о нежелании выполнять решение суда и закрывать дело из-за обжалования решения Печерского суда в Высшем антикоррупционном суде Голомша считает нарушением Конституции.

"Постановление Печерского суда не подлежит обжалованию. То, что НАБУ заявило, что не будет выполнять решение суда, является нарушением статьи 19 Конституции Украины, которая предусматривает, что все ветви власти, должностные лица действуют способом, определенным Конституцией и законами Украины. Любая попытка игнорировать или вмешиваться в деятельность той или иной ветви власти, является противоправной и влечет за собой ответственность, - заявил юрист. - Такие заявления являются некорректными. Обжалование же Антикоррупционным судом решения Печерского суда является незаконным и противоречащим Конституции".

Как сообщалось, что Печерский районный суд принял решение, которое признало незаконным возобновление дела против Писарука и Бахматюка, касающегося рефинансирования, предоставленного НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждали, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - на выплаты вкладчикам банка.

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Украина, НАБУ.

Автор:

Телеграф
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