Президент возложил цветы к памятнику создателю первой украинской Конституции Пилипу Орлику

По случаю Дня Конституции Украины Президент Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику создателю первой украинской Конституции гетману Пилипу Орлику. Об этом сообщает ОП.

Так, Глава государства возложил цветы к памятнику гетману в Киеве.

В церемонии также принял участие руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Добавим, что Зеленский и Ермак во время церемонии были в масках.

Ранее сообщалось, что Зеленский в видеообращении поздравил украинцев с Днем Конституции.

Как сообщалось, в Украине на 9 часов 28 июня зафиксировано уже почти 43 тысячи случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - меньше тысячи новых больных. Об этом сообщают данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также сообщалось, по состоянию на 7:00 28 июня остаются обесточенными 11 населенных пунктов в 2 областях: Закарпатская - 9 и Ивано-Франковская - 2. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Об этом сообщает ГСЧС.