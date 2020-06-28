Президент возложил цветы к памятнику создателю первой украинской Конституции Пилипу Орлику

Так, Глава государства возложил цветы к памятнику гетману в Киеве.
В церемонии также принял участие руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Добавим, что Зеленский и Ермак во время церемонии были в масках.
Ранее сообщалось, что Зеленский в видеообращении поздравил украинцев с Днем Конституции.
Как сообщалось, в Украине на 9 часов 28 июня зафиксировано уже почти 43 тысячи случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - меньше тысячи новых больных. Об этом сообщают данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Также сообщалось, по состоянию на 7:00 28 июня остаются обесточенными 11 населенных пунктов в 2 областях: Закарпатская - 9 и Ивано-Франковская - 2. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Об этом сообщает ГСЧС.