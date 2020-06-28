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"Кто-то сегодня власть, а завтра оппозиция": Стефанчук рассказал о возможном изменении в Конституции

"Кто-то сегодня власть, а завтра оппозиция": Стефанчук рассказал о возможном изменении в Конституции
Обновлено 19:50 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер
Первый вариант законопроекта об оппозиции, который готовит нынешняя власть, может быть внесен на рассмотрение парламента в сентябре или октябре. Об этом сказал первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук (фракция "Слуга народа") в интервью Радио Свобода.

"Это первый вариант, который будет на обсуждение. Ибо мы тоже хотим его обсудить широко. И мы хотим сделать, чтобы этот законопроект был чрезвычайно основательным и не мог быть подвергнут изменениям. Потому что мы прекрасно понимаем, что кто-то сегодня власть, а завтра оппозиция", - сказал Стефанчук 

 "Для меня важно – это, во-первых, закрепление каталога прав оппозиции, а во-вторых, создание гарантий, чтобы эти вещи не изменились независимо от того, какая будет власть", - добавил он. 

По его словам, в правящей партии сейчас рассматривают как один из вариантов – внесение в "тело" Конституции положения, что закон об оппозиции и изменения в него принимают 300 голосами.

Напомним, ранее Стефанчук говорил, что Верховная Рада не рассматривает сейчас возможность отставки правительства во главе с премьером Денисом Шмыгалем.

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Все по теме:

Верховная Рада, Оппозиция, Конституция, Руслан Стефанчук.

Автор:

Телеграф
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