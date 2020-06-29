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Наводнения на Западе Украины: ЕС направит экстренную помощь в Украину

Наводнения на Западе Украины: ЕС направит экстренную помощь в Украину
14:54 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com
Евросоюз продолжает мобилизовать экстренную помощь Украине в связи с наводнениями на западе страны. Соответствующее заявление было сделано сегодня на брифинге в Брюсселе.

"В контексте разрушительных наводнений на западе Украины, ЕС продолжает мобилизовать экстренную помощь через механизм гражданской обороны. Сегодня самолет правительства Италии доставит пострадавшему населению в Украине насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензопилы, электрогенераторы и палатки", - сказал представитель ЕС.

Дипломат напомнил, что данные средства будут направлены в дополнение к тем, что были предоствлены Украины Швецией в выходные.

ЕС также отправил карты пострадавших от бедствия районов, сделанные с помощью европейской спутниковой системы Copernicus.

ЕС обновил список стран, для которых откроет границы с 1 июля: Украины среди них нет

Как сообщалось, Киев на прошлой неделе обратился к ЕС с просьбой об оказании помощи в ликвидации последствий наводнения в западных регионах Украины.

В пресс-службе Европейской службы внешних связей (EEAS) сообщили, что именно просила Украина, и как на просьбу отреагировал Европейский Союз.

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Украина, ЕС, Евросоюз.

Автор:

Телеграф
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