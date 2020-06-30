Разумков сообщил, когда Рада должна назначить дату местных выборов

Верховная Рада должна назначить местные выборы не менее чем за 90 дней до них.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил, что парламент назначает выборы в местные органы власти не менее чем за 90 дней до них.

"Я хотел бы вам напомнить, что не позднее чем за 90 дней Верховная Рада Украины должна объявить выборы, поскольку в этой сессии последняя пленарная неделя у нас будет через неделю. Хотел бы ещё раз обратить ваше внимание, отработать этот вопрос для того, чтобы все, что зависит от нас как Верховной Рады Украины, мы сделали, чтобы выборы состоялись вовремя в соответствии с законами и Конституцией Украины", - сказал Разумков на согласительном совете руководителей фракций и групп в Верховной Раде во вторник.

Он обратился к руководству парламентского комитета по вопросам государственной власти, чтобы этот вопрос был у них на контроле.

Как сообщалось, согласно законодательству местные выборы в Украине должны пройти в этом году в последнее воскресенье октября - 25 октября.