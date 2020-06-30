Туричинов возглавил штаб, созданный партией "Европейская солидарность"

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов возглавил избирательный штаб партии "Европейская солидарность".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Украине необходима мирная перезагрузка власти. Нашему государству нужны ответственные профессионалы, способные остановить разрушение экономики, защитить страну и заставить всех считаться с национальными интересами сильной и независимой Украины", - заявил он.

"Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила "Европейская солидарность", - подчеркнул Турчинов.

Ранее на внеочередных выборах в Верховную Раду 26 октября 2014 года Турчинов был избран народным депутатом Украины от "Народного фронта". С 22 февраля до 27 ноября 2014 года –председатель Верховной Рады. С 23 февраля по 7 июня 2014 года – исполняющий обязанности президента Украины.