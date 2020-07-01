Ликвидация последствий непогоды на западе Украины: Шмыгаль обещает дополнительные средства

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство готово выделить необходимую сумму средств для преодоления последствий наводнений в западном регионе. Об этом он сказал во время заседания правительства.

Премьер подчеркивает, что средства должны быть использованы именно для преодоления последствий стихии, а также для улучшения инфраструктуры, чтобы не допустить подобного в будущем.

"700 миллионов гривен, которые были уже выделены, - это только начало. Мы выделили это для того, чтобы сейчас все понимали и могли воспользоваться этими средствами безотлагательно. Но на основе дополнительных расчетов, какое количество средств еще нужно, правительство готово выделять всю необходимую сумму для преодоления последствий этой стихии", - отметил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что средства должны быть использованы именно для преодоления последствий стихии, а также для улучшения инфраструктуры, чтобы не допустить подобного в будущем.

"Мы внимательно будем проверять и следить, как и куда эти средства будут потрачены", - заверил премьер.

Как сообщалось, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. В Ивано-Франковской области погибли три человека.

На прошлой неделе правительство выделило на преодоление последствий наводнений на западе Украины 672 млн грн.