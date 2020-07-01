Скачать
Среда, 01.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине установили штрафы за отсутствие масок в общественном месте
В Украине установили штрафы за отсутствие масок в общественном месте
Куда можно ехать отдыхать: страны, которые открыли свои границы для Украины
Куда можно ехать отдыхать: страны, которые открыли свои границы для Украины
Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 июля

Порошенко в суде: Венедиктова боится за свою дальнейшую судьбу

Порошенко в суде: Венедиктова боится за свою дальнейшую судьбу
Обновлено 15:48 Сегодня Телеграф УНН
Защита Пятого Президента Украины Петра Порошенко в Печерском районном суда города Киева, где проходит заседание по избрании ему меры пресечения, просит об отводе всех прокуроров, в том числе и Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Пятый президент Петр Порошенко во время выступления в Печерском суде, который избирал ему меру пресечения, заявил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова боится за свою дальнейшую судьбу через президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в выступлении Порошенко на суде 1 июля

"В глубине души и госпожа Венедиктова соглашается с Рябошапкой, но будучи зависимой от президента Зеленского, она боится за свою дальнейшую судьбу. Снимите с нее это бремя, отведите ее. Уважайте женщину", - сказал Порошенко.

Защита Петра Порошенко в Печерском районном суда города Киева, где проходит заседание по избрании ему меры пресечения, просит об отводе всех прокуроров, в том числе и Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

“... настаиваем на отводе группы прокуроров... и отдельно настаиваем на отводе Ирины Венедиктов”, — отметил защиту.

Как ранее сообщалось, Печерский районный суд города Киева начал заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Украины и народному депутату Петру Порошенко.

ГБР: Порошенко отказался от дачи показаний в качестве подозреваемого

Генеральная прокурор Ирина Венедиктова просила перенести судебное разбирательство в связи со смертью отца Петра Порошенко, но адвокаты отказывались. Судья перенес заседание на 1 июля.

При этом суд принял ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Ранее же Офис генпрокурора подавал в этот суд ходатайство о применении к Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 10 млн грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Петр Порошенко, Ирина Венедиктова, Дело Порошенко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
02 Как оградить себя от инсульта: советы медиков
03 Откуда появляется жир на животе: шесть главных причин
04 Гибель военнослужащих на на полигоне под Борисполем: капитана ВСУ будут судить
05 Даже на ночь: продукты, которые можно есть перед сном
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Шмыгаль: С 1 сентября в Украине поднимут &quot;минималку&quot; до 5 тыс гривень
Шмыгаль: В Украине поднимут "минималку" до 5 тыс гривень
Еще одному экс-министру сообщили о подозрении
Еще одному экс-министру сообщили о подозрении
В центре Киева протестуют против назначения Шкарлета
В центре Киева протестуют против назначения Шкарлета
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь