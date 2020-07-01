Порошенко в суде: Венедиктова боится за свою дальнейшую судьбу

Защита Пятого Президента Украины Петра Порошенко в Печерском районном суда города Киева, где проходит заседание по избрании ему меры пресечения, просит об отводе всех прокуроров, в том числе и Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Пятый президент Петр Порошенко во время выступления в Печерском суде, который избирал ему меру пресечения, заявил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова боится за свою дальнейшую судьбу через президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в выступлении Порошенко на суде 1 июля

"В глубине души и госпожа Венедиктова соглашается с Рябошапкой, но будучи зависимой от президента Зеленского, она боится за свою дальнейшую судьбу. Снимите с нее это бремя, отведите ее. Уважайте женщину", - сказал Порошенко.

Защита Петра Порошенко в Печерском районном суда города Киева, где проходит заседание по избрании ему меры пресечения, просит об отводе всех прокуроров, в том числе и Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

“... настаиваем на отводе группы прокуроров... и отдельно настаиваем на отводе Ирины Венедиктов”, — отметил защиту.

Как ранее сообщалось, Печерский районный суд города Киева начал заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Украины и народному депутату Петру Порошенко.

Генеральная прокурор Ирина Венедиктова просила перенести судебное разбирательство в связи со смертью отца Петра Порошенко, но адвокаты отказывались. Судья перенес заседание на 1 июля.

При этом суд принял ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Ранее же Офис генпрокурора подавал в этот суд ходатайство о применении к Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 10 млн грн.