"Табачные монополисты по факту грабят госбюджет": Нардепы от "СН" нанесли визит Игорю Петрашко

Светлана Панаиотиди, заместитель министра экономики, отменила заседание по табачному меморандуму без объяснения причин и даже не обозначив дату, когда встреча все-таки состоится.

Нардепы от "Слуги народа" Андрей Холодов, Алексей Устенко и Александр Качура нанесли уже четвертый визит Игорю Петрашко, министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Украина теряет миллиарды гривен из-за того, что табачные монополисты не платят налоги в государственную казну. Заседание рабочей группы, которая должна разработать механизм обеспечения уплаты налогов табачными компаниями, в третий раз перенесли.

Депутаты во время встречи подчеркнули, что табачные монополисты по факту грабят госбюджет: малый бизнес должен платить все налоги, а огромным корпорациям в Украине создаются условия офшорной юрисдикции.

"По справке, которую нам предоставила налоговая служба, табачные компании платят меньше налогов, чем ларьки с шаурмой, которые стоят возле станций метро. Вы считаете, что это нормально, когда компания с миллиардными оборотами платит несколько сотен тысяч гривен в бюджет?", - обратился Качура к Петрашко.

Министр на претензию об очередной отмене заседания сказал, что Панаиотиди готовится к заседанию СНБО, поэтому не может провести встречу. Однако не ответил на вопрос, почему замминистра не может найти время для решения важного вопроса, ведь за три месяца государство потеряло минимум 0,5 млрд грн.

"Вопрос заключается в том, что есть ряд табачных компаний, которые не платят никакие налоги в бюджет Украины. И мы не понимаем, почему министр экономики и Антимонопольный комитет ничего не делают с этим вопросом. И нам кажется, что происходит саботаж со стороны Министерства экономики", - сказал во время визита к министру Петрашко нардеп Качура.

Он добавил, что бездеятельность – это повод открыть уголовное дело. После этого министр "оживился" и попытался спорить. Затем заявил, что если у пришедших к нему в кабинет нардепов есть факты злоупотребления служебным положением, то пусть подают в суд.

Видео с facebook Александра Качуры

Народные депутаты от имени фракции, которая назначила Петрашко министром, дали ему время до следующей пятницы, 10 июля, чтобы заседание рабочей группы состоялось, и пришли к конкретному решению. В противном случае, если к 10 июля не будет решения, депутаты зарегистрируют в этот же день постановление об увольнении Петрашко с занимаемой должности.