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Освобождение политзаключенных: МИД сосредотачивается на координации внешнеполитических действий

Освобождение политзаключенных: МИД сосредотачивается на координации внешнеполитических действий
Обновлено 00:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
Министерство иностранных дел Украины сосредотачивается на координации внешнеполитических действий, которые будут способствовать усилению международного давления с целью освобождения незаконно удерживаемых Россией лиц. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает пресс-служба МИД.

Так, 1 июля под председательством Первой заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой в формате видеоконференции состоялось учредительное заседание Платформы международного действия по освобождению Россией украинских политзаключенных.

Сообщается, что основной задачей инициированного МИД формата будет координация международной адвокационной деятельности всех причастных лиц — органов государственной власти, гражданского общества и родственников политзаключенных.

"Мы сосредотачиваемся на координации внешнеполитических действий, которые будут способствовать усилению международного давления с целью освобождения незаконно удерживаемых Россией лиц и защиты их прав в заключении", — отметила Джапарова.

Также во время заседания участники обсудили актуальное состояние дел в вопросе незаконно удерживаемых РФ лиц и защиты их прав в заключении, а также обозначили задачи на ближайшую перспективу.

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"В рамках международных событий и мероприятий до конца 2020 года планируется освещение фактов нарушений прав человека со стороны РФ и применения репрессивных практик к гражданам Украины на временно оккупированных территориях Украины", — отмечается в сообщении.

Отмечается, что участие в заседании также приняли представители Минреинтеграции, Офиса Президента Украины, Постоянного представительства Президента Украины в АР Крым, Уполномоченного ВРУ по правам человека, Меджлиса крымскотатарского народа, неправительственных правозащитных организаций, а также родственников незаконно удерживаемых лиц.

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Все по теме:

Россия, МИД, Политзаключенные, Эмине Джапарова.

Автор:

Телеграф
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